Ronnenberg

Eine Premiere im Rat der Stadt Ronnenberg steht am Mittwoch, 20. Januar, an: Zeitgleich können die Bürger die um 18 Uhr beginnende Sitzung der Politiker in den beiden Sitzungszimmern sowie im eigenen Wohnzimmer verfolgen. Denn die Mandatsträger tagen erstmals in einer Hybridveranstaltung. Das bedeutet, dass nur ein kleiner Teil der Ratsmitglieder persönlich vor Ort an der Sitzung teilnimmt - alle anderen werden im Internet mithilfe der Software Webex mit dem Tagungsort verbunden.

Nur wenige Mitglieder des Rates persönlich anwesend

Diese Software können auch Bürger nutzen, wenn sie den Beratungen folgen wollen. Aber auch im Großen Sitzungszimmer im Rathaus 2 gibt es einige wenige Plätze für Zuhörer. Sollten diese nicht ausreichen, ist eine Videoübertragung ins Kleine Sitzungszimmer im benachbarten Rathaus 1 vorgesehen. Für alle drei Varianten ist eine Anmeldung bei Luisa Müller im Büro der Bürgermeisterin notwendig. „Noch vor ein paar Monaten hätten wir uns das nicht träumen lassen“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Harms.

Ziel der neuen Technik sei es, die Sitzungen des Rates auch weiterhin öffentlich abhalten zu können, erklärt Harms. „Wir haben mit anderen Kommunen gesprochen, die Erfahrungen mit Hybridsitzungen gemacht haben.“ Auch eigene Versuche bei zwei Sitzungen des Verwaltungsausschusses stimmen die Verwaltungschefin zuversichtlich, dass es zu keinen nennenswerten Problemen kommen werde. Selbst wenn es „sicherlich zunächst komisch wird“, zumal in der Sitzung auch der Haushaltsentwurf für 2021 beraten werden muss. Die entsprechenden Daten werden den Ratsmitgliedern bereits Anfang kommender Woche zur Verfügung gestellt, sodass sie selbst sich bei der Vorstellung des Entwurfs kurz fassen könne, kündigt Harms an.

Auch Einwohnerfragestunde ist möglich

Die weitere Tagesordnung ist, den Corona-Bedingungen angepasst, ebenfalls nicht sehr ausführlich. Einige anstehende Entscheidungen hatte bereits der Verwaltungsausschuss gefasst. Darüber wird Harms vor der Einbringung des Haushalts berichten. Zudem wird Kämmerer Frank Schulz die Zahlen zum kommenden Etat erläutern. Durch die persönliche Präsenz der Bürger ist auch eine Einwohnerfragestunde angesetzt.

Anmeldungen zur Teilnahme an der Ratssitzung sind bei Luisa Müller unter Telefon (0511) 4600404 oder per per E-Mail an luisa.mueller@ronnenberg.de möglich. Die Zugangsdaten werden per E-Mail versandt. Das Große Sitzungszimmer wird am 20. Januar um 16 Uhr geöffnet. Dort ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Bürger, die diesen aus medizinischen Gründen nicht tragen dürfen, werden gebeten, die Sitzung online zu verfolgen.

Von Uwe Kranz