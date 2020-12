Empelde

Möglicherweise könnte ein Irrtum dazu führen, dass sich ein Bauvorhaben in Empelde-Mitte merklich verzögert. Der Investor, laut Bürgermeisterin Stephanie Harms die Wohnpark GmbH, hat demnach in seine vorläufige Planung eine städtische Fläche einbezogen, die gar nicht verfügbar ist. „Ich habe dem Investor von Anfang an klar gemacht, dass die Fläche nicht zur Verfügung steht“, betont Harms.

Hintergrund: Der Ronnenberger Marco Nickel hatte als Vertreter der Investoren in der Einwohnerfragestunde im öffentlichen Teil einer Bauausschusssitzung Anfang November Einzelheiten zu einem Bauvorhaben im Bereich zwischen Breiter Straße und Berliner Straße in Empelde vorgestellt. Er erklärte, die Investoren strebten den Bau von fünf Gebäuden an, darunter drei Mehrfamilienhäuser und zwei Doppelhäuser mit bis zu drei Geschossen. Insgesamt sollten dabei 55 Wohneinheiten entstehen. Außerdem sei eine Tiefgarage mit 95 Stellplätzen und an der Berliner Straße gegenüber des Rewe-Marktes ein Café geplant.

Investoren haben noch keine Bauvoranfrage gestellt

Auf Nachfrage bei der Stadt Ronnenberg wurde nun klar, dass bis Montag im Rathaus noch keine Bauvoranfrage gestellt worden ist. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Allerdings berichtet Harms davon, dass in dem ihr bekannten Entwurf der Planungen eine stadteigene Fläche einbezogen sei, die aber nicht zum Verkauf stehe. „Vor rund zehn Jahren war das einmal anders“, räumt die Bürgermeisterin ein. Damals habe die hannoversche Siedlungsgesellschaft KSG an gleicher Stelle bauen wollen.

Nachdem dieses Projekt aber nicht realisiert worden war, änderten sich auch die Planungen der Stadt. Zuletzt hatte sich der Bauausschuss in gleicher Sitzung, in der auch die Einzelheiten über das Bauvorhaben öffentlich wurden, dafür ausgesprochen, dass die betreffenden rund 750 stadteigenen Quadratmeter nicht bebaut werden sollen – genau wie die benachbarte sogenannte Pferdewiese. Diese charakteristische Grünfläche an der Berliner Straße ist aber weder Teil der Bauplanung, noch gibt es einen Bebauungsplan, der die Pferdewiese mit einbezieht. Hier darf also nach aktuellem Baurecht nicht gebaut werden. Die Stadt und der Rat wünschen sich auf der Pferdewiese vielmehr eine Art Park, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Auch die städtische Fläche könnte Teil dieses Parks werden. Auf keinen Fall sollen sich aber die von den Investoren geplanten fünf Gebäude bis auf diese 7500 Quadratmeter erstrecken, das hat inzwischen auch ein Beschluss des Verwaltungsausschusses bestätigt. „Man kann nicht etwas verplanen, das nicht zum Verkauf steht“, fasst Harms die Lage zusammen.

Aussagen zum weiteren Vorgehen wollten die Investoren derweil nicht machen – und lehnten eine Stellungnahme zum aktuellen Planungsstand des Projektes ab.

