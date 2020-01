Empelde

Was für die Hannoveraner die Markthalle ist, um am Silvestervormittag den Jahreswechsel einzuläuten, ist für die Ronnenberger die Stafero-Vorglühparty im Sport- und Freizeitcentrum Empelde. Dort trifft man sich, um schon mal ein Gläschen Sekt zu trinken, zu plaudern und sich auf den Jahreswechsel im geselligen Kreis einzustimmen. Zum dritten Mal hatte der Verein zur Organisation des Ronnenberger Stadtfestes Stafero in Kooperation mit ihren Gastgebern Jan Francik und Danja Otte zu dem feuchtfröhlichen Treffen eingeladen.

„Wir erwarten um die 150 Gäste“, sagte Stafero-Vorsitzender Jörg Bothe zu Beginn der Vorglühparty – und er sollte recht behalten. Ab 11 Uhr setzte der Zustrom der Partygäste am Silvestervormittag ein. „Einige Besucher werden wohl wieder mit viel Standvermögen gleich bis nach Mitternacht durchfeiern“, vermutete Stafero-Vorstandsmitglied und Schriftführer Gunnar Eicke.

Schon bei der dritten Auflage etabliert

Die Vorglühparty am letzten Tag des alten Jahres hat sich bereits in der Stadt etabliert, es war inzwischen die dritte Auflage. Von Anfang an sind auch die Mitglieder des Gesangvereines Concordia Ronnenberg dabei. Sie buchen dazu rechtzeitig den großen runden Stammtisch.

Eleonore und Klaus Sottmann hatten sich mit dem Ehepaar Helena und Ralf Harenberg sowie Thomas Sosnowski aus ihrem gemeinsamen Freundeskreis getroffen. „Die Party ist eine tolle Einstimmung auf Silvester. Heute Abend wollen wir noch auf den Empelder Kaliberg, um von weit oben das Feuerwerk um Mitternacht im Calenberger Land anzusehen“, sagte Eleonore Sottmann.

Vorbereitung auf Silvesterabend mit Hund

Rita und Peter Tichy waren mit ihren Freunden und Nachbarn zur Vorglühparty gekommen. „Wir sind heute Abend zu Hause, genießen ein gutes Essen und passen dann auf unseren Hund während der Knallerei auf“, erzählte das Ehepaar. Das Treffen wa für sie eine gelungene Einstimmung auf den Silvesterabend mit Hund.

Zur Galerie Am letzten Tag des Jahres stimmen sich die Gäste auf den Silvesterabend ein.

Für eine lange Silvesternacht hatten sich Monika und Jürgen Hantke, Claudia Resech und Alfred Schmock von Ohr verabredet. Für sie war die Stafero-Party der Einstieg in das weitere Programm. Die vier wollten in Hannover zünftig weiterfeiern. „Die Vorglühparty kommt bei den Gästen gut an. Dafür sprechen die große Anzahl der Gäste und die ausgelassene gute Stimmung“, sagte Jan Francik, Eigentümer des Sport- und Freizeitcentrums Empelde, und freute sich über den Erfolg. Der Stadtfestverein kann die Veranstaltung zum Jahresabschluss als Volltreffer verbuchen.

Fußball-EM beim Stadtfest auf Großbildleinwand

Der Verein steigt jetzt mit voller Kraft in die Vorbereitungen für das 20. Stadtfestes im Jahr 2020 ein, das vom 19. bis 21. Juni in Ronnenberg gefeiert wird. „Wir haben bereits super Musikbands für diesen Termin geblockt“, kündigte Jörg Bothe an. Ein Höhepunkt während der Fußball-Europameisterschaft werde die Übertragung des Fußballspiels Deutschland gegen Portugal am Sonnabend 20. Juni sein – diesmal sogar auf einer vier mal 2,5 Meter großen Leinwand für einen optimalen Fußballgenuss auf der Parkbühne mitten im Stadtfesttrubel, ergänzte Gunnar Eicke.

Zunächst wird Stafero aber sein ebenfalls schon traditionelles Treffen zum 1. Mai am Alten Gericht in Ronnenberg ausrichten.

