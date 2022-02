Empelde

Eine lokal stark ausgeprägte Windböe ist am Donnerstagabend über Empelde gefegt und hat Schäden an mehreren Häusern im Osten des Ortsteils verursacht. Die Feuerwehr musste zu sechs Einsätzen ausrücken. Bei einem davon unterstützte die Drehleiter aus der Kernstadt.

An den Dächern sind zum Teil schwere Schäden entstanden. Quelle: privat

Zum Teil schwere Schäden an Dächern der Gebäude

Betroffen waren Gebäude an der Robert-Weise-Straße und der Homannstraße in der Nähe der Marie-Curie-Schule sowie am Algenweg in Nachbarschaft zum Wohnpark am See. Neben dem Stadtbrandmeister Gunnar Scheele waren 15 weitere Mitglieder der Empelder Ortswehr beteiligt. Einmal musste auch die Drehleiter aus Ronnenberg mit zwei Kameraden anrücken. Die Windböe hatte an den betroffenen Straßen zum Teil massive Schäden an Hausdächern hinterlassen. Herabfallende Ziegel und andere Dachbestandteile verursachten dabei weitere Sachschäden, unter anderem an Autos und Fahrrädern. Personen wurden nicht verletzt.

Bei einem Mehrfamilienhaus an der Robert-Weise-Straße mussten mittels der Drehleiter verbliebene, lose Dachziegel entfernt werden. Bei allen anderen Gebäuden wurden die Zuwege zu den Eingangstüren freigeräumt und Gefahrenstellen abgesperrt. Ein Dachdecker übernahm im Anschluss weitere Sicherungsmaßnahmen. An der Homannstraße musste zusätzlich ein umgestürzter Baum per Säbelsäge zerkleinert und von der Straße entfernt werden. Ein gemeldetes Hindernis über den Algenweg konnten die Einsatzkräfte bei einer Erkundung nicht feststellen.

