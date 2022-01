Empelde

Zuletzt sorgte die Nachricht für Aufsehen, dass in den Führerscheinstellen von Stadt und Region Hannover ein gewaltiger Stau herrscht – beim Umtausch alter Führerscheine auf das neue EU-Format. Bei der Stadt Ronnenberg gibt es ebenfalls einen Stau, dort handelt es sich aber um die Anträge für einen neuen Personalausweis.

„Im Februar vergangenen Jahres hat es angefangen. Seitdem haben wir es nicht geschafft, alle Anträge abzuarbeiten“, sagt Dietmar Volker, Leiter des Teams Bürgerdienst und öffentliche Sicherheit bei der Stadt Ronnenberg. Natürlich haben die Antragsteller aus dem Februar 2021 längst ihre neuen Personalausweise erhalten – aber ab diesem Zeitpunkt war der Anzahl der Anträge eben stets höher, als das Bürgerbüro der Stadt abarbeiten konnte.

Für Abholung der Personalausweise gibt es einen extra Tag

Wie viele Bürger pro Monat einen neuen Ausweis haben möchten, kann Volker nicht sagen. Er kennt aber die unterschiedlichen und sich summierenden Ursachen für den Stau. Da ist einerseits ein immer mal wieder hoher Krankenstand bei seinem Personal. Weitaus mehr Auswirkungen habe jedoch Corona gehabt, sagt Volker. „Vor der Pandemie konnte man einfach ins Bürgerbüro kommen, musste eventuell ein wenig warten, kam dann aber dran. Mittlerweile geht es nur noch mit Termin“, sagt der Teamleiter. Dadurch könne man pro Tag weniger Menschen bedienen, „auch wenn wir bereits versuchen, die Zeitslots relativ klein zu halten“.

Ärgerlich wird es dann, wenn Bürger einen Termin vereinbaren und ohne Absage nicht erscheinen – was zusätzlich dafür sorgt, dass Slots frei bleiben und noch weniger Leute pro Tag den Service in Anspruch nehmen können. Eine weitere Entzerrung versucht die Verwaltung dadurch zu erreichen, dass sie den Montag als reinen Abholtag eingerichtet hat. Wer eine Nachricht erhält, dass der neue Personalausweis eingetroffen ist, kann ihn sich montags von 8 bis 12 Uhr oder von 13 bis 16 Uhr abholen. „Dadurch haben wir ein bisschen Druck rausgenommen“, sagt Volker.

Dieses Foto stammt vom 17. Juni 2010 aus der Bundesdruckerei in Berlin und zeigt ein Muster des neuen Personalausweises. Damals war das Scheckkartenformat ganz neu. Quelle: dpa

Aber warum wollen überhaupt so viele Menschen fast gleichzeitig einen neuen Personalausweis beantragen? Der Teamleiter kennt die Erklärung – und die hat im weiteren Sinne auch mit Corona zu tun. Im Oktober 2010 erfolgte die Umstellung der Personalausweise auf die neue Scheckkarten-Größe. Viele Menschen haben sich damals das handliche Format gesichert, mussten aber nach einem Ablauf von zehn Jahren ein neues Dokument beantragen. „Wenn die Urlaubszeit bevorsteht, merken wir traditionell einen enormen Anstieg der Anträge – weil die Leute auf ihre Personalausweise schauen und feststellen, dass er bald abläuft“, sagt Volker. Weil nun zwei Sommer in Folge die Reisemöglichkeiten wegen Corona eingeschränkt waren, entstehen nun klassische Nachholeffekte.

Ein weiterer Erfahrungswert im Bürgerbüro: Hinsichtlich der Nachfrage für neue Personalausweise gibt es im November und Februar immer eine Delle. „Im vergangenen November ist sie ausgeblieben, wir hoffen auf eine im kommenden Februar“, sagt Dietmar Volker. Denn so könne man den Stau auflösen. Wenn ein Antrag bei der Bundesdruckerei in Berlin eintrifft, dauert dort die Bearbeitung drei bis vier Wochen. Das sei schon immer so gewesen, sagt Volker. Nur kommen in Ronnenberg eben vorab noch vier bis fünf Wochen Wartezeit auf einem Termin im Bürgerbüro hinzu.

Von Stephan Hartung