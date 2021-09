Ronnenberg

Große Spannung herrscht im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Ronnenberg. In der Stichwahl am Sonntag, 26. September, bewerben sich die Amtsinhaberin Stephanie Harms (CDU) und Marlo Kratzke (SPD) um die Verwaltungsspitze im Rathaus. Im ersten Wahlgang zwei Wochen zuvor hatte der Herausforderer mit 47,34 Prozent der abgegebenen Stimmen die Nase überraschend vorn gehabt. Auf Harms entfielen damals 43,45 Prozent. Nicht mehr im Rennen sind die Kandidaten der AfD, Marko Nickel (5,15 Prozent), und der FDP, Sascha Goetz (4,06).

Wahlkampf auf den Straßen spitzt sich zu

Der Wahlkampf der beiden Bewerber spitzte sich in den vergangenen Tagen zu. Fast täglich sind die Kontrahenten auf den Straßen der Stadt zu sehen, oftmals mit Unterstützung von Politikern der Landes- und Bundesebene. Sie buhlen nicht nur um die Stimmen der 18.565 Wahlberechtigten in den sieben Ortsteilen, sondern versuchen vor allem, die Menschen zur Teilnahme an der Wahl zu bewegen. Denn: In beiden Lagern gilt es als mitentscheidend, welcher Kandidierende seine Unterstützer geschlossener an die Wahlurne bewegen kann. Am 12. September hatten insgesamt 10.383 Ronnenberger ihre Stimme abgegeben.

Eine höhere Wahlbeteiligung als bei anderen Stichwahlen könnte sich ohnehin aus dem Umstand ergeben, dass parallel auch der Bundestag gewählt wird. Ob die aktuellen Strömungen und Tendenzen in den Umfragen zu dieser Wahl auch Auswirkungen auf die Abstimmung in Ronnenberg haben werden, ist dagegen kaum zu beurteilen.

Briefwahlunterlagen sind bis Freitagmittag verfügbar

Zumindest bei der Auszählung der Stimmen soll es nach dem Willen von Wahlleiter Frank Schulz diesmal schneller gehen. Da neben der Bundestagswahl mit der Stichwahl um das Amt des Regionspräsidenten zwischen Christine Karasch (CDU) und Steffen Krach (SPD) eine weitere übergeordnete Wahl stattfindet, gibt die Region Hannover – wie bereits am 12. September – die Modalitäten der Auszählung vor. Wegen des hohen Briefwahlaufkommens hatte die Auszählung an diesem Tag in manchen Ortsteilen mit Ortsräten deshalb bis tief in die Nacht gedauert.

Personal für Briefwahl aufgestockt

Für die Briefwahl hat Schulz deshalb aufgestockt und setzt am kommenden Sonntag sieben statt nur fünf Wahlvorstände für diesen Bereich ein. Dennoch dürfte es einige Zeit dauern, bis entweder Harms oder Kratzke am Wahlabend jubeln dürfen. In der Reihenfolge werden nämlich zunächst die Bundestagswahl und dann die Stimmen für die Stichwahl auf Regionsebene ausgezählt.

Briefwahlunterlagen können bis Freitagmittag abgeholt werden

Wer gerne wählen möchte, am 26. September aber verhindert ist, kann noch bis Freitag, 24. September, 12.30 Uhr, seine Briefwahlunterlagen im Büro, Großes Sitzungszimmer, Rathaus 2, Hansastraße 38, in Empelde abholen oder gleich vor Ort seine Stimme abgegeben. Laut Schulz waren am Dienstag alle bis dahin eingegangenen Anträge auf Briefwahl mithilfe von erhöhtem Personalaufwand abgearbeitet. Weitere Fragen zur Briefwahl werden unter Telefon (0511) 4600121 beantwortet.

Keine zentrale Ergebnisverkündung

Eine zentrale Veranstaltung zur Veröffentlichung der Ergebnisse in der Aula der Marie-Curie-Schule wird es indes am kommenden Sonntag nicht geben. Das stehe bei nur einer Abstimmung in keinem Verhältnis zum Personalaufwand, erklärte Schulz. Die Kandidierenden treffen sich stattdessen mit ihren Unterstützern zu Wahlpartys in Ronnenberg und Weetzen.

