In seinem Gedenken an die Reichspogromnacht 1938 muss der Förderverein Erinnerungsarbeit Ronnenberg (FER) neue Wege gehen. Wegen der Corona-Pandemie sind in diesem Jahr Veranstaltungen mit Publikum nicht möglich. Am Mahnmal für die während des Nazi-Terrors vertriebenen und ermordeten Ronnenberger Juden hat der Verein deshalb jetzt im Stillen eine Blumenschale aufgestellt.

Im Mai hatten die Vereinsmitglieder die Schale anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung Ronnenbergs zum Zwangsarbeiter-Mahnmal auf dem Friedhof in Empelde gebracht und dort wöchentlich gepflegt. Herbstlich aufbereitet schmückt sie nun ab 9. November die Gedenkstätte in Ronnenberg.

Die Vorstandsmitglieder hoben hervor, dass sie den judenfeindlichen Anschlägen von Halle, Paris und Nizza wie auch der wachsenden antisemitischen Barbarei zum Trotz ihre Anstrengungen für eine tolerante, offene und humane Gesellschaft nicht aufgeben werden.

Von Uwe Kranz