Der Mais steht hoch auf Teilen der Fläche, die bald zum Gewerbegebiet Ronnenberg Nordost werden soll. Nach einer ergebnislosen archäologischen Untersuchung im Sommer 2019 hieß es vonseiten der Stadt Ronnenberg, dass das Baugebiet, auf dem in Teilen auch Wohnbebauung entstehen soll, nach der aktuellen Ernte erschlossen werden soll. Aktuell sind die Töne aus dem Rathaus zurückhaltender. Es würden derzeit Varianten für ein tragfähiges Konzept geprüft, erklärte Teamleiter Timo Fleckenstein.

In der vergangenen Woche hatte die Region Hannover die Ergebnisse ihres Gewerbeflächenmonitorings veröffentlicht. Darin heißt es: „Es wird deutlich, dass sich der Flächenmangel der letzten Jahre weiter verschärft hat. Seit 2015 sind die Gewerbeflächen um 24 Prozent zurückgegangen. Gemessen am Umsatz durch Grundstücksverkäufe der letzten zehn Jahre reicht das Angebot in 15 der 21 Kommunen weniger als fünf Jahre.“ Die Entwicklung von Ronnenberg Nordost käme deshalb eigentlich zum richtigen Zeitpunkt. Und die Nachfrage nach Flächen ist groß.

Gewerbeflächen werden in der Region Hannover rar

Ulf-Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region Hannover, hat erkannt, dass neben Flächen an Autobahnen „ebenso bei innenstadtnahen Flächen mit guter ÖPNV-Anbindung für Büronutzungen und technologieorientiertes Gewerbe Engpässe drohen.“ Gerade solche Voraussetzungen sieht Fleckenstein in der Ronnenberger Fläche. Vor allem die Teile entlang der Bundesstraße 217 würden besonders attraktiv ausfallen, schwärmt er. Sogar eine Zufahrt von der Hamelner Straße aus sei vorgesehen.

Bei der Vorstellung der Ergebnisse rühmte Alexander Skubowius, Fachbereichsleiter für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, die Region damit, dass in Ronnenberg, Pattensen und Burgdorf inzwischen erste Förderkonzepte für die Mobilisierung neuer Ansiedlungsflächen angelaufen seien.

Tatsächlich hat die Stadt im vergangenen Jahr aus Mitteln des Regionalen Gewerbeflächeninvestitionsprogramms (REGIP) der Region eine Zuwendung in Höhe von 19.892,79 Euro erhalten. Die Förderung unterstützt der Bauleitplanung vorgeschaltete Fachgutachten gemäß Initialphase der REGIP-Förderung, und zwar ein Artenschutzgutachten, eine hydrologische Untersuchung sowie ein Verkehrsgutachten.

Raum Erweiterungen der Regionsbauten nötig

Allerdings floss das Geld nur unter der Maßgabe, „dass die Stadt Ronnenberg durch frühzeitige Beteiligung im Bauleitplanverfahren den Erweiterungsabsichten der Region Hannover für die Straßenmeisterei Ronnenberg sowie der Feuerwehrtechnischen Zentrale im Plangebiet Rechnung trägt“. Das heißt entsprechende Flächen müssen der Region zur Verfügung gestellt werden. „Der Expansionsbedarf der Region muss in die Planung miteinbezogen werden“, bestätigt auch Fleckenstein, den den Umfang dieses Bedarfes noch nicht beziffern kann.

Vermarktet wird Ronnenberg Nordost indes von der Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG), die bislang reges Interesse von Unternehmen aus Ronnenberg und der Landeshauptstadt registrieren konnte. „Wir sind froh, dass von den Firmen her ein solch großes Interesse besteht“, sagt Fleckenstein. Gefragt sind auf dem etwa acht Hektar großen Areal vor allem 1500 bis 2000 Quadratmeter große Grundstücke für Handwerk und Dienstleistungen.

