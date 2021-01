Ronnenberg

Unbekannte Täter haben in der Silvesternacht einen jungen Straßenbaum in der Velsterstraße im Ortsteil Ronnenberg regelrecht weggesprengt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 1.23 Uhr. Die Unbekannten hatten offenbar mehrere Feuerwerkskörper an dem Baum angebracht und diese zusammen gezündet. Durch die heftige Detonation wurden sowohl der Baum als auch zwei der vier Baumstützen zerrissen. Die Stützen wurden mehrere Meter weit weggeschleudert. Polizisten trafen wenig später nahe der Explosionsstelle einen 16-Jährigen und einen 17-Jährigen aus Ronnenberg an, die als Tatverdächtige gelten.

Verbotene Böller verwendet

Die Polizei geht davon aus, dass es sich angesichts der Wucht der Detonation bei den verwendeten Böllern um sogenannte Polenböller handelte, deren Gebrauch in Deutschland verboten ist. Nach Mitteilung des Ronnenberger Kommissariats wurde eine Videoaufnahme von der Detonation und deren Folgen auf der Facebookseite eines Anwohners gepostet. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sollten sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 melden.

Von Andreas Kannegießer