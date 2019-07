Ronnenberg

Von Sehnde über Ronnenberg bis nach Neustadt erstreckt sich im Südwesten der Region Hannover das Zuständigkeitsbereich der Straßenmeisterei in der Empelder Straße. An ihrem Standort, den Gebäuden der früheren Ronnenberger Tierkörperbeseitungsanstalt erhielten die 25 Mitarbeiter am Dienstag Besuch von...