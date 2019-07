Linderte

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat für den Zeitraum von Donnerstag, 4. Juli, 6 Uhr, bis Freitag, 5. Juli, 20 Uhr, eine Vollsperrung der Landesstraße 389 angekündigt. Vom Abzweig zur Holtenser Straße in Linderte bis Kreuzung Ostertorstraße in Hiddestorf soll in diesem Zeitraum die Fahrbahndecke erneuert werden. Die Kreisstraße 227 nach Lüdersen ist an diesen beiden Tage ebenfalls gesperrt. Eine Durchfahrt für Anlieger von Hiddestorf nach Lüdersen ist nicht möglich.

Ortskundige sollen einen Bogen machen

Die Umleitung nach Lüdersen erfolgt von Linderte über Holtensen und die Bundesstraße 217. Nach Hiddestorf verläuft die alternative Route von Linderte aus über Weetzen und Ihme-Roloven. Die Anwohner der Straßen Poppenburg in Linderte sowie die Anwohner der Hauptstraße in Hiddestorf gelangen auch während der Bauzeit mit ihren Fahrzeugen zu ihren Grundstücken. Das Parken im Baufeld ist jedoch nicht möglich. Kurzfristige Änderungen werden vor Ort durch die Firma in Form von Handzetteln rechtzeitig bekanntgegeben. Die Erreichbarkeit durch Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes ist jederzeit gewährleistet, heißt es vonseiten der Behörde. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Von Uwe Kranz