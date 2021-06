Empelde

Der Rat der Stadt Ronnenberg und die Verwaltung sind sich einig: So etwas darf sich nicht wiederholen. Wegen der Corona-Beschränkungen war es in der vergangenen Woche zu aggressivem Verhalten und Übergriffen in der Warteschlange vor der Kasse des Freibads Empelde gekommen. Das hat der Leiter des städtischen Teams Bildung und Jugend, Lars-Ove Frohner, in der jüngsten Hybridsitzung des Rates berichtet.

Besucher drängeln sich vor

Demnach sollen sich wegen des Einlassmodels mit Wechselschichten für die Badegäste immer wieder wartende Besucher mutwillig vorgedrängelt haben. Einige sollen auch gegenüber dem Personal sowie anderen Gästen äußerst beleidigend aufgetreten sein. Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms hat wegen dieser Vorfälle bereits Kontakt mit der Polizei aufgenommen. Künftig sollen Streifenwagen an gut besuchten Tagen kurz vor den Wechseln den Einlassbereich des Freibads kontrollieren.

Laut Frohner hat sich die Lage nach den neuesten Corona-Lockerungen aber zunächst einmal wieder entspannt. Seit vergangenem Freitag wird im Freibad bis auf Weiteres im Dreischichtmodell anstatt 121 nun zeitgleich 363 Personen Zutritt gewährt. Die erste Badeschicht ist von 9 bis 12 Uhr, die zweite von 12.30 bis 15.30 Uhr und die dritte von 16 bis 19 Uhr. Der Zutritt wird weiter über ein Pfandmarkensystem geregelt. Sind die ersten 363 Marken ausgegeben, wird so lange kein weiterer Einlass gewährt, bis ein Badegast die Einrichtung verlassen hat oder eine Schicht zu Ende ist.

Stadt zieht neue Regelung vor, um Streit zu vermeiden

„Weil davor bei dem sehr guten Sommerwetter immer wieder Besucher in den Warteschlangen untereinander in Streit geraten sind, haben wir die höhere Besucherzahl schon vor dem Wochenende eingeführt“, berichtete Frohner. Zunächst sei geplant gewesen, die Umstellung auf 363 Personen pro Schicht erst ab dieser Woche einzuführen. Ziel sei es weiterhin, trotz der Corona-Beschränkungen so vielen Besuchern wie möglich den Freibadbesuch zu ermöglichen.

Lange Schlangen vor dem Einlass – wie im vergangenen Sommer – sollen durch das Dreischichtmodell vermieden werden. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Ratsherr schlägt Sicherheitsdienst vor

SPD-Ratsherr Fabian Hüper schlug angesichts des offenbar sehr rauen Tons im Eingangsbereich sogar vor, am Kassenhäuschen stundenweise einen Sicherheitsdienst zu postieren. Ein respektloser Umgang mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und den Helfern der Interessengemeinschaft Freibad könne ebenso wenig hingenommen werden wie aggressives Verhalten gegenüber den hauptamtlichen Schwimmmeistern.

Die Stadtverwaltung hat nun laut Frohner und Harms indes bereits eine Vereinbarung mit dem Polizeikommissariat Ronnenberg getroffen. Demnach wurde veranlasst, dass verfügbare Beamte künftig bei Streifenfahrten kurz vor den Wechseln der Badeschichten die Lage am Freibad überprüfen. Denn: Mit den nun erlaubten 363 Gästen pro Schicht sind laut Verwaltung auch die Besucherzahlen förmlich explodiert. So wurden allein an den drei Tagen des vergangenen Wochenendes genau 1755 Badegäste im Freibad registriert – 707 am Freitag, 587 am Sonnabend und 461 am Sonntag. Zum Vergleich: Seit dem Saisonbeginn am 1. Juni waren bis zum 13. Juni insgesamt nur rund 2600 Besucher dort.

Von Ingo Rodriguez