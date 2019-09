Ronnenberg

Eine im Grunde unspektakuläre Beschlussvorlage zum Betreuungsplatzangebot für Kindergärten, Krippen und Horte hat im Rat der Stadt am Donnerstag eine erneute Diskussion um die Zulassung weiterer Träger neben der Stadt entfacht. Laut eines Mehrheitsbeschlusses der Bürgervertretung ist dies seit März 2018 nicht mehr möglich. Die CDU-geführte Gruppe will dieses Thema nun aber offenbar wieder auf die Tagesordnung rücken.

Rund 1400 Kinder werden in den Einrichtungen betreut

Ähnliche Vorlagen, die in den Fachausschüssen bereits ausgiebig diskutiert wurden, werden im Rat meist nur noch per schneller Abstimmung verabschiedet. In diesem Fall der Zahlen zum Betreuungsplatzangebot der Stadt war das anders. Uwe Specht ( SPD) eröffnete den Reigen der Redner, indem er den Inhalt des Papiers zunächst als „Grund zum Feiern“ lobte. Rund 1400 Kinder werden in den Einrichtungen der Stadt betreut. Das seien so viele wie noch nie zuvor. Anschließend nutzte er seinen Vortrag allerdings für ein offenes Plädoyer für die Maßgabe des Rates, alle Kitas in städtischer Trägerschaft zu führen. „Das läuft deshalb so gut, weil alle Informationen an einer Stelle zusammenlaufen“, sagt er.

Hans-Heinrich Hüper würde dagegen lieber „einen gesunden Mix“ an Kita-Trägern anbieten. Bei dem Umfang an Neubauten von etwa einer Kita pro Jahr gebe die Stadt „Geld aus, das wir nicht haben“. Allerdings hatte die Verwaltung in der zurückliegenden Diskussion bereits dargelegt, dass sich die Kosten für die Stadt auch bei einem dritten Träger kaum unterscheiden würden. Die Planung und Durchführung des Baus in anderer Hand würde die Verwaltung entlasten. Ähnliches gilt auch für die Personalverwaltung.

Darauf wies auch Jens Williges (Grüne) hin. Das Geld müsse per se ausgegeben werden. Wenn es ein Angebot eines Drittanbieters gebe, müsse man sich die Vor- und Nachteile ansehen und abwägen, sagte er. Allerdings lies er an seiner Einschätzung keinen Zweifel: „Wenn es einen Vorteil durch einen Drittanbieter gibt, muss er auch auf den Tisch.“

Kirche macht 2018 einen Rückzieher

Bürgermeisterin Stephanie Harms verwies auf das Vorgehen in anderen Kommunen. Denn nach Aussage der Beschlussvorlage sind noch zwei weitere Kita-Neubauten in Ronnenberg und Empelde erforderlich, um den Bedarf abzudecken. Bei Beteiligung Dritter könnten mehrere Kitas gleichzeitig geplant und gebaut werden, sagte Harms. „Und schwuppdiwupp sind drei Einrichtungen fertig.“

Mithilfe von anderen Trägern könnten die noch fehlenden Plätze geschaffen sein, erklärte sie. Allerdings war ein solches Vorgehen im Vorfeld zum Bau der Großkita am Empelder Seegrasweg im vergangenen Jahr gescheitert. Dort hatte die Kirche als Bauträger einen Rückzieher gemacht und wollte nur noch die Betriebsführung übernehmen – was später am Beschluss des Rates ebenfalls scheiterte.

Johanniter stellen Pläne im Bildungsausschuss vor

Anlass für den unvermittelten Schlagabtausch sind Gespräche der Stadtverwaltung mit den Johannitern, die sich als Träger für den Bau einer Kita in Ronnenberg ins Gespräch gebracht haben. In der nächsten öffentlichen Sitzung des Bildungsausschusses am 28. Oktober soll die Organisation die Gelegenheit erhalten, diese Pläne der Politik vorzustellen.

Dass es für die Johanniter schwierig wird, den Kita-Standard in Ronnenberg – unter anderem mit dem personellen Aufwand von drei Erzieherinnen pro Gruppe – wirtschaftlich günstiger anzubieten, weiß auch der zuständige Fachbereichsleiter Torsten Kölle. Dennoch plädiert er dafür, sich die Vorschläge der Johanniter anzugucken, „und dann muss man das nüchtern vergleichen“, sagt er.

Weiterlesen

In Ronnenberg und Empelde sind weitere Kitabauten nötig

Deisterstraße: Die ersten Kita-Kinder kommen am 1. August

Alle aktuellen Themen aus Ronnenberg finden Sie unter haz.de/ ronnenberg.

Von Uwe Kranz