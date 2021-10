Empelde

Das Tagesgericht steht zwar noch nicht auf dem Tisch, welche Zutaten zu einer Hochzeitssuppe gehören, können aber die Frauen in der Runde aber ansatzlos aufzählen: „Eierstich, Spargel, Mettklößchen und Möhren sind meistens mit drin“, fasst die 76-jährige Ursula Friedrich zusammen. Die Seniorin aus Empelde wiegelt aber auch ab. Das Essen sei bei diesem Treffen gar nicht so wichtig. „Ich freue mich vielmehr, dass wir alle zusammensitzen und uns beim Essen unterhalten können“, sagt Friedrich und erntet von ihrer Sitznachbarin ein bestätigendes: „Genau!“

Dazu passend ist auch der Titel des Angebots – „Suppenschnack“. Den haben das Team Soziale Dienste und die Freiwilligenagentur der Stadt Ronnenberg ausgesucht. Treffpunkt ist ein Kursraum an der Stillen Straße in Empelde. „Wir wollten einen Treff ins Leben rufen, bei dem sich alleinstehende oder einsame Senioren untereinander austauschen und Kontakte knüpfen können“, sagt die Teamleiterin Birgit Sommerfeld.

Viele Anmeldungen: Nachfrage ist groß

Dass das Konzept aufgeht, hat sich bereits gezeigt. Bei der Auftaktveranstaltung im September seien zehn Senioren dabei gewesen, sagt Sommerfeld. „Heute sind beim zweiten Mal acht Teilnehmerinnen und drei Männer angemeldet“, berichtet sie. Bei den telefonischen Voranmeldungen hatte sie alle darauf hingewiesen, dass sie gegen Corona geimpft oder bereits genesen sein müssen – dafür entfällt beim Essen die Abstands- und Maskenpflicht.

Eva Gärtner füllt Nachschlag auf. Quelle: Ingo Rodriguez

In der Küche neben dem zum Speisesaal umfunktionierten Kursraum beginnen die städtischen Mitarbeiterinnen Eva Gärtner und Mitra Peterat um kurz vor 12 Uhr, die heiße Suppe auf Teller zu füllen und am Tisch zu servieren. Die meisten Teilnehmer waren schon zehn Minuten früher angekommen und hatten Platz genommen. „Viele kennen sich aus dem Senioren- und Gedächtnisclub der Stadt“, sagt Sommerfeld. Manche seien aber auch zum ersten Mal bei einer Seniorenaktion dabei.

„Es ist schön, gemeinsam zusammenzusitzen“

Der 87-jährige Wolf-Dieter Krüger aus Empelde gehört zu den Neulingen. Er habe im Seniorenbrief der Stadt von der Aktion gelesen. „Ich lebe allein und wollte das ausprobieren“, sagt Krüger. Sein erster Eindruck: „Die Gruppe wirkt lebendig.“ Für einen Kostenbeitrag von 1 Euro in Gemeinschaft eine leckere Suppe essen – inklusive Brot, Nachtisch und Wasser. Da könne man nicht meckern, findet der Rentner. Die 83-jährige Jutta Stege ist sogar erleichtert. „Es ist schön, gemeinsam zusammenzusitzen. Das hat mir in der Pandemie gefehlt“, sagt die alte Dame, die ebenfalls allein lebt.

Mitra Peterat serviert Brot zur Hochzeitssuppe. Quelle: Ingo Rodriguez

Teamleiterin Sommerfeld überbringt auch noch eine gute Nachricht: Wegen der großen Nachfrage biete die Stadt den Suppenschnack künftig an jedem zweiten und vierten Mittwoch ab 12 Uhr an. Ursprünglich sei nur ein gemeinsames Mittagessen pro Monat für maximal zwölf Senioren und Seniorinnen geplant gewesen. Wegen sehr zahlreicher Anmeldungen für den zweiten Treff hat Sommerfeld aber fünf Personen auf eine Warteliste setzen müssen. Das soll sich nicht wiederholen. „Lieber werden wir künftig einen zweiten Speiseraum einrichten“, kündigt sie an. Zwar richte sich das Angebot vornehmlich an Senioren, „eine Altersbegrenzung gibt es aber nicht“, betont Sommerfeld.

Das städtische Team benötigt die Anmeldungen auch, um das Essen zu bestellen. In der kleinen Küche der städtischen Räume könne nur der Nachtisch zubereitet werden. „Deshalb holen wir das Hauptgericht immer vom Suppenmobil, das mittwochs in Empelde steht“, sagt Sommerfeld. Bei der Premiere stand eine Käse-Lauch-Suppe auf dem Speiseplan. Beim nächsten Suppenschnack am 27. Oktober soll Wirsingkohleintopf serviert werden.

„Wir reden nicht viel über Krankheiten – die genießt man“

Dass die Gruppe nach dem Essen noch bis 15 Uhr am Tisch klönen kann, erweist sich schnell als sinnvoll. Denn: Schon während der Hauptspeise finden sich viele Gesprächsthemen. „Wir reden aber nicht viel über Krankheiten“, betont die 80-jährige Annemarie Steinhorst. Über Gebrechen rede man nicht. „Die genießt man“, sagt die Seniorin und lacht. Ihr komödiantisches Talent kommt in der Runde gut an. Das gemeinsame Mittagessen im Kreise Gleichaltriger genießt sie aber auch selbst. „Hier kann man zumindest ordentlich die Zunge wetzen, denn zuhause antwortet ja niemand“, sagt Steinhorst und erntet ein lautes Lachen.

Von Ingo Rodriguez