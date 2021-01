Empelde

Bislang noch unbekannte Täter haben bereits am Donnerstag in Empelde beide Kennzeichen eines Transporters gestohlen. Das teilte die Polizei am Wochenende mit.

Das Fahrzeug war von Donnerstag, 14. Januar, 12 Uhr, bis Freitag, 15. Januar, 6 Uhr, auf einem Anwohnerparkplatz an der Härkenstraße 9b in Empelde abgestellt. Diese Zeitspanne nutzten die Täter aus, um beide Kennzeichen vom VW Sprinter abzuschrauben und mitzunehmen. Der Fahrzeugnutzer bekam von dem Vorgang nichts mit.

Die Polizei hat noch keine Hinweise auf die Täter und bittet deshalb Zeugen, sich an das Kommissariat in Ronnenberg unter Telefon (05109) 517115 zu wenden.

Von Uwe Kranz