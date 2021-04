Ronnenberg

Die Region Hannover begeht 2021 ihr 20-jähriges Bestehen – und geht jetzt mit einem blauen Sofa und einem neuen Talk-Format auf Tour durch die Städte und Gemeinden in der Region. Dritte Station ist am Dienstag, 20. April, ab 18 Uhr das Gemeinschaftshaus in Ronnenberg.

Christine Karasch, Dezernentin für Umwelt der Region Hannover, und Bürgermeisterin Stephanie Harms haben das Thema Naturschutz und Naherholung auf die Tagesordnung gesetzt. Der frisch verabschiedete Aktionsplan Natur und Landschaft der Stadt Ronnenberg bietet jede Menge Ideen und Diskussionsstoff, wie Stadt und Region Ronnenberg weiter aufblühen lassen können.

Das Publikum ist zwar nur online dabei, darf aber gerne Fragen stellen, am besten per E-Mail an blaues.sofa@region-hannover.de. Zum Stream geht es auf www.youtube.com/regionhannover. Wer nicht live dabei sein kann, findet den Talk auch später noch unter dieser Adresse. Der direkte Link zum „Blauen Sofa unterwegs“ am Dienstag, 20. April, lautet https://youtu.be/5xYa_B00Vrw.

Am 10. März stand das Sofa in Burgwedel. Das Gespräch drehte sich dort um Radfahrwege. Bei der nächsten Auflage in Springe am 15. April ging es um die Weiterentwicklung von Bus- und Bahnverkehr.

Von Lisa Malecha