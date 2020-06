Weetzen

Das Tempo, in dem die Telekom nun voranprescht, kann sich sehen lassen: Innerhalb von nur einem Monat hat das Unternehmen die technischen Voraussetzungen geschaffen, damit die Bewohner des Baugebietes Altes Bergfeld in Weetzen eine schnellere Internetverbindung erhalten können. Dafür hatten sie zuvor jahrelang vergeblich gekämpft. „Die technischen Arbeiten vor Ort sind abgeschlossen. Aktuell laufen noch die notwendigen Hintergrundarbeiten wie die Dokumentation unserer Kundensysteme“, erklärt Unternehmenssprecherin Stefanie Halle den aktuellen Stand.

Erst der Brief des zwölfjährigen Schülers Max an die Telekom, der seine Schwierigkeiten schilderte, wegen der langsamen Internetverbindung am Homeschooling teilzunehmen, beschleunigte das Verfahren deutlich. Auf einen Artikel in dieser Zeitung folgte, beschleunigt durch die Corona-Berichterstattung, ein deutschlandweites Medienecho. Der Konzern reagierte darauf und forcierte die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Bürokratische Hürden lösten sich plötzlich auf. Und nur wenige Tage später begannen die technischen Umsetzungen, die zuvor vielfach als unwirtschaftlich oder technisch schwer umsetzbar bezeichnet worden waren. Nun wurde die vorhandene technische Infrastruktur genutzt und mit einem „Mini-Netzknoten“ erweitert, wie Sprecherin Halle erklärt.

Medienwelle ist Fluch und Segen zugleich

„Die Anwohner werden von unserem Service in Kürze schriftlich informiert, dass sie die höheren Bandbreiten buchen können“, kündigt Halle an. Datengeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde hatte sie den Bewohnern des Alten Bergfeldes in einer ersten Reaktion im Mai in Aussicht gestellt. Details zu den Angeboten gab die Sprecherin nicht.

Fluch und Segen: Die Medienwelle brach nicht nur über die Telekom, sondern auch über die einige Weetzer Familien herein. Diese haben sich deshalb seither nicht mehr öffentlich geäußert. Nun müssen sie allerdings aktiv werden. Denn eines stellte Halle klar: „Das schnelle Internet kommt nicht einfach so ins Haus. Kunden müssen einen schnelleren Tarif buchen.“

Von Uwe Kranz