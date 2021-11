Empelde

Mehr als zwölf Monate beträgt inzwischen der Verzug beim Erweiterungsbau der Marie-Curie-Schule in Empelde. Das hat der Leiter des Teams Gebäudewirtschaft der Stadt Ronnenberg, Cord Hennies, am Mittwoch im Fachausschuss bestätigt. Überraschend konfrontierte er die Ratspolitiker aber mit einer weiteren schlechten Nachricht: Wenn sich die aktuellen Probleme mit den Trockenbaufirmen fortsetzen, werde es nicht klappen, sagte er mit Blick auf den geplanten Eröffnungstermin der ebenfalls im Bau befindlichen Grundschule Auf dem Hagen.

Zügige Fortsetzung der Arbeiten wäre notwendig

Die Verwaltung hat dabei offenbar unverschuldet auf die falschen Pferde gesetzt. Die eine oder andere Firma sei zuletzt einfach nicht auf der Baustelle erschienen, erklärte Hennies das neue Dilemma in Zusammenhang mit den beiden Großbauvorhaben. Auf Nachfrage von Marko Nickel (AfD) bestätigte der Teamleiter, dass die Unternehmer zwar selbstredend gemahnt worden und mit Vertragsstrafen bedroht seien. Bei der Einhaltung des inzwischen angespannten Zeitplans bis zum Beginn des Schuljahres 2022/2023 hilft das allerdings wenig. Stattdessen wäre eine zügige Fortsetzung der Arbeiten in allen Gewerken notwendig.

Derweil sind die zu Beginn des Baus verschobenen Bohrungen für die Erdsondenkollektoren zur Nutzung der Geothermie nachgeholt. Fassaden- und Lüftungsbauer, Sanitär- und Elektroinstallateure, Putzer und Dachdecker sorgen für weiteres reges Treiben auf der Baustelle, die ohne die fehlenden Trockenbauer trotzdem nicht das erhoffte Ergebnis bringen wird.

„Mehr oder weniger Baustopp“ an der KGS

Anders sieht es auf der benachbarten Baustelle des Erweiterungsbaus für die Marie-Curie-Schule (MCS) aus. „Dort haben wir mehr oder weniger Baustopp“, stellt Hennies fest. Weiterhin gibt es Klärungsbedarf bei Ausbau und Abfuhr des belasteten Bodens. Klar sei lediglich, wohin und wie teuer die Entsorgung geschehen werde. Die Abläufe sind in Teilen noch unklar. Auch müsse eine Wasseraufbereitungsanlage aufgestellt werden, um belastetes Wasser zu klären. Ein Zieldatum für das Ende der Arbeiten konnte der Teamleiter deshalb noch nicht nennen.

Uwe Buntrock (Grüne) äußerte die Sorge, dass die Verzögerung beim Erweiterungsbau Marie-Curie-Schule und damit beim Umzug des 5. und 6. Jahrgangs der KGS nach Empelde auch die Grundschule Ronnenberg betreffe. Zunehmende Schülerzahlen erhöhen dort den Raumbedarf, der mit einer Erweiterung auf die derzeitigen Räume der MCS in Ronnenberg gedeckt werden sollte. Hennies erklärte, dass zwei Hortgruppen aus der Grundschule in die Containeranlage am Mühlenrär umziehen sollen. Die frei werdenden Räume sollen dann dazu dienen, die Raumnot der Grundschule vorübergehend zu decken.

Entspannter geht es in anderen Bereichen der Großbaustelle in Empelde zu. Die Erweiterung des Lehrerzimmers der MCS komme gut voran, erklärte Hennies. Und auch die Arbeiten für die sogenannte Elternvorfahrt – quasi ein Wendeplatz mit Ausstiegsmöglichkeit für Elterntaxis – haben begonnen. Dort, direkt neben der Mensa der Schule an der Straße Am Sportpark, gibt es lediglich kleinere Probleme mit den Kanälen, die sich unter dem früheren Fußweg befanden. Diese sind schadhaft, nicht mehr für Autos überfahrbar und müssen deshalb ersetzt werden. Einen weiteren Verzug für maßgebliche Teile des Großprojektes bedeutet das jedoch nicht.

Von Uwe Kranz