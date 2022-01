Ronnenberg

Es ist ein Lob von höchster Stelle, wenn Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke über seinen städtischen Teamleiter Thilo Valentin sagt: „Was der auf die Beine stellt, ist echt weltklasse.“ Der Bürgermeister vergibt diese Bestnote nach eigenen Angaben „nur, wenn es auch wirklich gerechtfertigt ist“. Kratzke ist spürbar beeindruckt, wenn er über Valentins neue Zusatzaufgabe spricht. „Ohne ihn wäre die gesamte Impfkampagne der Stadt Ronnenberg nicht möglich“, betont der Verwaltungschef.

Organisation von Impfterminen geht auch mal kurzfristig

Beschaffung von Formularen, Desinfektionsmitteln und Schutzhandschuhen, Koordination der Räume, Anlieferung von Tischen, Stühlen, Bänken und Sichtschutzwänden für den Auf- und Abbau der Stationen entlang der Impfstraßen: Für die Stadt Ronnenberg erledigt das seit dem Beginn der zweiten Impfoffensive Valentin. Wenn die mobilen Impfteams der Region Hannover in Ronnenberg im Einsatz sind, ist die Kommune für die Organisation und Koordination der gesamten Abläufe zuständig.

Städtische Impfaktionen mit der Region waren bislang unter anderem an jedem Freitag im Gemeinschaftshaus, zweimal pro Woche im Pflegestützpunkt in Empelde, jeweils zweimal in der Sporthalle in Benthe und im Feuerwehrgerätehaus Weetzen sowie einmal in der Mehrzweckhalle in Ihme-Roloven. Bürgermeister Kratzke hebt das Organisationstalent seines Mitarbeiters Valentin hervor. „Wenn zwei Tage vor einem zusätzlichen Impfangebot eine Mitteilung kommt, kriegt er das trotzdem noch alles rechtzeitig hin“, sagt Kratzke.

Zusatzaufgabe neben dem Tagesgeschäft

Sein Lob ist auch deshalb nachvollziehbar, weil Valentin die Koordination der Impfeinsätze seit Mitte November zusätzlich zu seinen gewöhnlichen Aufgaben im Tagesgeschäft des Rathauses erledigt. Der Leiter des Teams Innerer Dienst, EDV und Kommunikation äußert sich trotzdem bescheiden. „Ich habe so viele Helfer, die mir unter die Arme greifen. Es ist vor allem viel Koordination, aber das ist auch mein Job“, wiegelt Valentin ab. Zu seinem eigentlichen Aufgabenbereich gehört unter anderem die Vergabe der Räume in Gemeinschaftshäusern und Schulen, Materialbeschaffung, Transporte, Botendienste und Hausmeisterbelange. Außerdem arbeite er seit mehr als 30 Jahren bei der Stadt und verfüge über ein gutes Netzwerk, um die Angebote zu organisieren, erklärt Valentin.

Dass er selbst an einem freien Tag am Privathandy Fragen zu dem logistischen Aufwand beantworten, passt zum großen Engagement. Eigentlich bummelt Valentin Überstunden ab, die sich wegen seiner neuen Aufgabe angesammelt haben. 30 Termine für die Region hat er inzwischen organisatorisch begleitet – inklusive Auf- und Abbau sowie Einweisung der Teams vor und nach den Aktionen.

„Ich bin immer für die Impfteams erreichbar“

Wenn die Mitarbeiter der Impfteams mit ihrer Arbeit beginnen, muss alles komplett vorbereitet sein. „Das Fachpersonal kümmert sich dann um die Anmeldungen, Aufklärungsgespräche, Aufziehen und Verabreichen der Impfdosen und die Aktualisierung der Impfdokumente“, sagt Valentin. In dieser Zeit erledige er im Rathaus seine gewöhnlichen Aufgaben – bis zum gemeinsamen Abbau der Impfstraßen mit einem der zuständigen Hausmeister am Abend. Nur bei den Aktionen im Pflegestützpunkt der Region sei er nicht für den Auf- und Abbau zuständig. „Ich bin aber immer für die Impfteams tagsüber erreichbar, falls irgendetwas fehlt“, sagt Valentin.

Den größten logistischen Aufwand haben nach Angaben des Teamleiters die Kinderimpfungen verursacht. Weil die Region keine Kinderärzte unter Vertrag habe, sei die Stadt für die Rekrutierung zuständig gewesen. Im Gegensatz zu den Impfungen Erwachsener müsse die Dosis von einem studierten Facharzt verabreicht werden. Erst nach einer aufwendigen Recherche sei er auf eine einzige Kinderarztpraxis in Ronnenberg gestoßen.

Valentins Impfeinsätze enden immer gleich: „Ich informiere den Bürgermeister über die Anzahl der geimpften Personen, damit er künftige Angebote gut steuern kann.“ Die Impfangebote sind auf der Internetseite www.ronnenberg.de zu finden.

Von Ingo Rodriguez