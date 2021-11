Weetzen

Der Neue ist der Alte: Während seiner konstituierenden Sitzung hat der Ortsrat Weetzen Thomas Bensch (SPD) als Ortsbürgermeister im Amt bestätigt. Zu seiner Stellvertreterin wurde die Grüne Tanja Lutz bestimmt. Anders als die Wahl auf Lutz erfolgte das Votum für Bensch allerdings nicht einstimmig.

Als Altersvorsitzender eröffnete Volker Zahn (CDU) die Versammlung und leitete die Abstimmung über Bensch als einzigen Vorschlag für das Amt des neuen Ortsbürgermeisters. Diese verlief dann nicht ganz reibungslos. Zunächst beantragte Manfred Behrens (ebenfalls CDU) eine geheime Wahl, dann wurden zunächst falsche Wahlzettel verteilt. Die Auszählung der sieben Stimmen ergab dann schließlich, dass eine Mehrheit von fünf Abgeordneten Bensch unterstützt, bei einer Gegenstimme und einem ungültigen Wahlzettel.

CDU-Abgeordnete verzichten auf Kandidatur

Offenbar wirkte bei den Abstimmungen noch das Verhalten der SPD-Fraktion bei der Bestimmung des Nachfolgers des damaligen Ortsbürgermeisters Rüdiger Wilke im September 2020 nach. Damals rechnete Zahn als Wilkes Stellvertreter mit seiner Nominierung. Stattdessen wählte die Ortsratsmehrheit von SPD und Grünen Bensch – Zahn trat daraufhin zurück.

Bei ihrem Vorschlag von Tanja Lutz als stellvertretende Ortbürgermeisterin betonte Sandra Scholz (SPD), dass zuvor beiden CDU-Abgeordneten die Kandidatur angeboten worden sei – beide hätten abgelehnt. Lutz wurde einstimmig gewählt.

Während Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD) Bensch mit einer kurzen Umarmung gratulierte, wünschte Zahn dem alten und neuen Ortsbürgermeister vor 13 anwesenden Bürgern „ein gutes Händchen und allzeit gute Entscheidungen“. Dieser entgegnete: „Wir als Ortsrat sollten die guten Entscheidungen treffen.“

Mehr Frauen und jüngere Abgeordnete im Ortsrat

In seiner künftigen Zusammensetzung umfasst das Gremium in Weetzen drei neue Abgeordnete. Neben Lutz sind auch Scholz und Volker Wysk (SPD) neu dabei. Der Ortsbürgermeister betonte, dass er sich freue, dass der Ortsrat eine Verjüngung geschafft habe. Auch die Steigerung der Frauenquote auf zwei Abgeordnete begrüßte er ausdrücklich. Die weibliche Sicht der Dinge sei für die Diskussionen im Ortsrat förderlich. Weiterhin dabei ist neben Bensch, Zahn und Behrens Florian Engler (SPD) aus der alten Besetzung.

Verabschiedung: Bürgermeister Thomas Bensch (stehend von links) mit Rüdiger Wilke, Michael Laershausen und Sylvie Röhrkasten. Quelle: Uwe Kranz

Bensch nutzte aber auch die Gelegenheit, die ausscheidenden Mitglieder zu verabschieden. Sylvie Röhrkasten (Grüne), Michael Lagershausen und Rüdiger Wilke erhielten ein Präsent zum Abschied. Wilke bleibt dem Gremium allerdings weiterhin zumindest beratend erhalten.

Eine erste gute Nachricht hatte Angela Meyer-Everloh im Bericht der Verwaltung für die Weetzener und den neuen Ortsrat: So habe die Firma Regiobus für den Bau eines neuen Betriebshofes am Ortsrand jetzt ein Planungsbüro gefunden, das die Bauleitplanung übernehmen soll. Auch Aufträge für die Fachgutachten würden vergeben. Allerdings gebe es noch kein Gesamtkonzept, zum Beispiel, was die Integration der Straßenmeisterei der Region auf dem Areal angeht. Bis zum Jahresende erwartet man im Rathaus weitere Entscheidungen von Regiobus.

Von Uwe Kranz