Empelde

Auch eine Woche nach dem ersten Befund muss das Trinkwasser in einigen Teilen des Ronnenberger Stadtteils Empelde weiter abgekocht werden. Obwohl die Spülversuche des Leitungsbetreibers Enercity die Konzentration an Erregern bereits senken konnte, kann das Gesundheitsamt noch keine Entwarnung geben. An diesem Wochenende kommt ein spezielles Saugfahrzeug zum Einsatz, das die Leitung noch effizienter durchspülen soll.

Entwarnung in der kommenden Woche erwartet

Die Region Hannover hofft derweil, die Situation bald im Griff zu haben. „Beim derzeitigen Trend gehen wir davon aus, dass dies Anfang der kommenden Woche der Fall sein kann“, teilt die Behörde auf Nachfrage mit. Zurzeit fänden täglich Kontrollen des Trinkwassers statt.

Eine Freigabe kann aber erst dann erfolgen, wenn der Messwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter den strengen Grenzen der Trinkwasserverordnung liegt. Diese schreibe bei krankmachenden Keimen eine Belastung von Null koloniebildenden Einheiten pro 100 Milliliter vor. „Selbst nur ein festgestelltes Bakterium auf 100 Milliliter ist hier zu viel“, erklärt die Region. Die Belastung habe sich hier zu jeder Zeit im einstelligen Bereich bewegt.

Lesen Sie auch Ronnenberg: Wasser in Empelde muss noch tagelang abgekocht werden

Die Liste der betroffenen Straßen bleibt unverändert:

Agricolastraße, Akazienstraße, Am Grünen Ring, Am Kirchkamp, Am Pütt, Am Rathaus, An der Halde, An der Rampe, Apollostraße, Auf dem Rade, Barbarastraße, Berliner Straße, Brandenburger Straße, Breite Straße, Bruchstraße, Büntefeldstraße, Chemnitzer Straße, Dahlienweg, Eckermannstraße, Eichendorffstraße, Erich-Kästner-Straße, Fliederweg, Goethestraße, Häkenstraße, Hansastraße, Heinrich-Heine-Straße, Hirtenstraße, In der Beschen, Jupiterstraße, Kopernikusstraße, Kurze Straße, Lägenfeldstraße, Lange Straße, Lessingstraße, Margeritenweg, Margot-Matthias-Straße, Mecklenburger Straße, Merkurweg, Mittelstraße, Nelkenweg, Nenndorfer Straße (alle Gebäude westlich der Bahngleise; also alle Hausnummern ab Nummer 15 aufwärts), Planetenring, Querstraße, Rennefeldstraße, Ronnenberger Straße (alle Gebäude westlich der Bahngleise, also die Hausnummern 1 bis 14), Rosenweg, Rügener Straße, Sandweg, Saturnstraße, Schäferweg, Schillerstraße, Silberbergweg, Steinstraße, Stille Straße, Stöttebrügger Straße, Triftstraße, Veilchenweg, Vor dem Rohre, Weimarer Straße.

Von Finn Bachmann