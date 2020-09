Weetzen

Zum ersten Konzert nach der halbjährigen Corona-Pause lädt der Weetzener Denkmalpflegeverein am Sonnabend, 26. September, in die Alte Kapelle in Weetzen ein. Zu Gast ist das „Trio Remember“ mit einer Auswahl seiner besten Musikstücke. Sein Name, der inzwischen vielen Musikfreunden im Calenberger Land bekannt sein dürfte, ist Programm: Die drei Musiker wollen Erinnerungen an die Fünfziger- bis Siebzigerjahre wecken und nehmen das Publikum mit auf eine Zeitreise mit Kulthits und Chansons vornehmlich aus den USA und Frankreich. All dies wird vorgetragen von der ausdrucksstarken Sängerin Charlotte Krüger, teils solistisch, teils mehrstimmig zusammen mit ihren Begleitern Stefan Trhal ( Ukulele) und Rainer Fricke (Gitarre, Background-Vocal).

Ukulele als Geschenk

Songs von Harry Belafonte, John Denver, Esther und Abi Ofarim, den Everly Brothers und Chansons von Juliette Greco und Edith Piaf entstammen einer Zeit, „als man Hits noch an ihren Melodien erkennen konnte“, wie Rainer Fricke gerne sagt. Sie werden perfekt und mit einer Frische vorgetragen, als wären sie von heute. Evergreens wie „ Island in the Sun“, „Leaving on a Jetplain“ oder „Oh, Champs Élysée“ sind Höhepunkte in ihrem Programm. Auch Filmmusik wie „Orpheo Negro“ wird instrumental auf Gitarre und Ukulele erklingen.

Anzeige

Das Trio Remember tritt in Weetzen auf. Quelle: privat

Weitere HAZ+ Artikel

Die Gruppe, die 2014 nach etlichen unterschiedlichen anderen Musikprojekten von Stefan Trhal gegründet wurde, braucht den Vergleich mit Peter, Paul und Mary nicht zu scheuen. Trhal spielt seine gefühlvollen Soli gerne auf der Ukulele, was ihm nach eigener Erzählung eine interessante Unterhaltung mit einer älteren Dame ermöglichte. Die Zuhörerin wollte wissen, was das denn für eine wunderschöne und handliche Gitarre sei und wo man diese kaufen könne – sie suchte noch ein passendes Geschenk und wollte damit ihren Enkel überraschen. Der Gruppenboss schmunzelt, als er diese Anekdote erzählt und fügt hinzu: „Es könnte unser letztes Konzert in der wundervollen Alten Kapelle sein; denn aus Altersgründen werden wir nicht ewig wie Bob Dylan mit seiner Neverending–Tour durch die Lande ziehen.“

Zusatzkonzert möglich

Das Konzert beginnt um 17 Uhr und dauert 60 Minuten. Eine Pause ist nicht vorgesehen. Der Eintritt kostet 15 Euro. Es besteht ein begrenzten Angebot mit 25 Sitzplätzen. Daher ist vorab eine Reservierung unter der Angabe der vollen Adresse per Mail an info@denkmalpflege-weetzen.de oder per Telefon an (05109) 2911 notwendig. Die Karten werden an der Tageskasse bis spätestens 16.30 Uhr abgegeben. Der Einlass erfolgt ab 16 Uhr. Für die Einhaltung der Corona-Vorschriften wird gesorgt. Bei entsprechend hoher Nachfrage wird das Konzert am Freitag, 2. Oktober, um 19 Uhr wiederholt. Reservierungen für diesen Termin sind schon jetzt möglich.

Von Stephan Hartung