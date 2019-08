Empelde

Trotz Fahrerlaubnissperre ist ein 30 Jahre alter Mann aus Gehrden mit dem Transporter unterwegs gewesen – die Polizei erwischte ihn am Sonnabend gegen 7.45 Uhr auf der Berliner Straße in Empelde bei einer normalen Verkehrskontrolle. Er führte eine georgische Fahrerlaubnis mit sich, die in Deutschland jedoch keine Gültigkeit hat. Die Fahrerlaubnissperre kam noch hinzu. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Im BMW Mini unterwegs, aber noch gar keinen Führerschein

Auch ein 18-Jähriger aus Gehrden muss mit einem Strafverfahren und einer Fahrerlaubnissperre rechnen. Die Polizei hatte ihn am Sonnabend um 23.50 Uhr in einem BMW Mini auf der Hamelner Straße in Ronnenberg angehalten und kontrolliert. Der junge Mann gab vor der Polizei zu, noch gar keinen Führerschein zu besitzen. Außerdem musste er ins Messgerät pusten, und es kam ein Alkoholwert von mehr als 0,5 Promille heraus.

Mehr aktuelle Meldungen von der Ronnenberger Polizei und Feuerwehr finden Sie in unserem Ticker.

Von Jennifer Krebs