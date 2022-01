Benthe

Eine Vorlage oder ein Motiv? So etwas benötigt der studierte Künstler Ulrich Barth aus Hannover-Linden nicht, wenn er in seinem Atelier abstrakte Bilder malt. „Manchmal ist es ein guter Anfang, wenn ich auf einer frischen Leinwand einfach erst einmal einen Pinsel auswasche und dann gucke, was dabei entsteht“, sagt der 65-jährige Hannoveraner. Dann schalte sich zunehmend der Kopf dazu, wenn er beginne, Farben und Formen gegeneinander auszuspielen.

Die Ergebnisse dieser künstlerischen Prozesse sind seit Sonntag im Kunstraum Benther Berg zu sehen. Der Maler aus Linden zeigt dort in seiner neuen Ausstellung elf „Ölschinken“, wie Barth es selbst nennt. Außerdem präsentiert er in den Räumen an der Bergstraße 3 auch noch insgesamt 18 kleinformatige Aquarelle. Zwar könne er auch naturalistische Werke gestalten. Das habe sich im Laufe der Jahre aber nicht bei ihm durchgesetzt.

„Ein natürlicher Bezug ist für mich nicht nötig“

Stattdessen widmet sich Barth vor allem der experimentellen Malerei. „In abstrakten Bildern findet der Betrachter ein gegenständliches Motiv doch sowieso kaum wieder“, sagt der Künstler. Deshalb sei für ihn selbst viel mehr das planlose Experimentieren mit Formen und Farben reizvoll. „Ein natürlicher Bezug ist für mich nicht nötig“, sagt Barth. Er organisiere dagegen die Farben auf das gesamte Format bezogen. „Die Farben übernehmen die Hauptrolle im Bild und zeigen auch Gefühle“, sagt der 65-Jährige. Die Ergebnisse seien als abstrakte Kunst sehr anschaulich. Barth nutzt auch die Titel seiner Bilder, um die Resultate zu beschreiben. Seine gesamte Ausstellung nennt er „Orange ist hingebungsvoll und Rot empfänglich“.

Kunst hat im Leben des Hannoveraners schon immer eine große Rolle gespielt. „Das Malen und Zeichnen ging mir schon als Kind immer gut von der Hand weg“, sagt er. Wenn er Dinge erläutern musste, habe er auch meist Zeichnungen dafür angefertigt. Von 1979 bis 1984 absolvierte Barth in Hannover ein Studium der Malerei. Als zweites berufliches Standbein ist er bei einem Bildungsträger aus Hannover als Kunstausbilder tätig. „Die Malerei hat mich von Zweitjobs aber unabhängig gemacht“, sagt er. Der Vater von drei erwachsenen Söhnen arbeitet trotzdem auch noch in Hannover-Linden im Küchengartenpavillon als Organisator für Ausstellungen anderer Künstler. Etwa die „Hälfte des Lebens“ verbringe er jedoch in seinem Atelier am Tönniesberg in Hannover-Bornum mit der Malerei.

Seine Bilder sind noch bis zum 22. Februar im Kunstraum Benther Berg zu sehen: sonnabends von 15 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr – außer an Feiertagen.

Von Ingo Rodriguez