Der Biber ist zurück in der Region Hannover. Seit Jahren siedeln die seltenen Nager vornehmlich am Verlauf der Ihme – seit dem vergangenen Jahr sind sie auch in Ihme-Roloven heimisch geworden. Aber welche Auswirkung auf die Umwelt hat die Rückkehr der fleißigen Dammbauer? Ein Bibermentoring soll das nach dem Willen des Niedersächsischen Umweltministeriums jetzt ermitteln. Minister Olaf Lies hat dies in einer Mitteilung gegenüber der Landtagsabgeordneten Kerstin Liebelt ( SPD) bestätigt.

Großer Auflauf beim Ortstermin nahe der Kückenmühle

„Jetzt kommen wir beim Thema Lebensraum des Bibers einen großen Schritt weiter“, sagte Liebelt, in deren Wahlkreis der Biberdamm nahe der Kückenmühle liegt. Gemeinsam mit Minister Lies, Sonja Papenfuß, Leiterin des Fachbereiches Umwelt bei der Region Hannover, Eckardt Baumgarte, Vorsitzender des Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere Leine (GLV52), und Günter Wolters Geschäftsführer des GLV52, Kai-Uwe Krüger von der ökologischen Station Mittleres Leinetal und Wolfgang Fiedler, Teamleitung Naturschutz West Region Hannover hatte sie sich ein Bild von den Ausmaßen der Biberburg in der Ihme gemacht.

Im Zuge der Begehung erhielten die Teilnehmer Informationen über die Biberpopulation in der Region Hannover, den Nutzen und Mehrwert für die Gewässern rund um Hannover und die Erläuterung von möglichen Belastungen für die Landwirtschaft. Dabei sei schnell klar geworden, „dass wir für ein gelungenes Miteinander von Tier und Mensch eine genauere Beobachtung und Bewertung von Raum-, Futter- und Schutzbedarf erforderlich ist“, sagte Liebelt.

Minister zeigt sich beeindruckt vom Nutzen der Biberbauten

Lies zeigte sich beeindruckt davon, dass Biber durch ihre Dammbauten dem Natur – und vor allem dem Wasserschutz dienen. Denn, laut Papenfuß, entstehen hinter den Dämmen Biotope und in den abgenagten Bäumen fühlen sich Insekten wohl. Dennoch gibt es Befürchtung der Landwirte, deren Äcker an Gewässerrändern liegen, dass es durch Überflutungen zu Ernteausfällen kommt. Die Kommunen hegen Bedenken in Bezug auf eventuelle Belastungen für Regenwasserkanalisationen, Kläranalgen und den Hochwasserschutz.

Mit seinem Damm ist der Biber in der Lage beachtliche Wassermengen anzustauen. Quelle: Uwe Kranz

Papenfuß stellte Maßnahmen vor, die dazu dienen könnten, diesen Gefahren entgegenzusteuern. Der Vorschlag, ein Bibermanagement als Pilotprojekt bei der Region Hannover und den Unterhaltungsverbänden anzusiedeln, stieß bei Lies sofort auf offene Ohren. Er teilte die Auffassung, dass das Land Niedersachsen sich an diesem Projekt beteiligen soll. Nun stellte das Miniterium die finanziellen Mittel für die Verwirklichung in der Leinemasch wie auch dem Calenberger Land zur Verfügung.

„So eine Einigkeit in so kurzer Zeit herzustellen, ist oftmals nicht möglich“, erklärte Liebelt. Der Ortstermin in Ihme-Roloven habe damit den Grundstein für ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Biber in der Region gelegt.

Baustelle für neuen Radweg stört Biber nicht

Eine weitere gute Nachricht hatte Klaus Abelmann für den Biber in Ihme-Roloven: Der ehrenamtliche Biberberater der AG Biberschutz des Nabu Laatzen, Dieter Mahsarski, sei im Rahmen seiner Kartierung des Biberreviers Kückenmühle zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bauarbeiten am Alltagsradweg zwischen Devese und Ronnenberg nur wenige Meter vom Biberdamm entfernt keine negativen Auswirkungen auf die Anwesenheit des Nagers hätten, erklärte der Regionssprecher. Auch der zeitweise Einsatz einer Ramme nicht. Mahsarski gehe davon aus, „dass der nachtaktive Biber durch die tagsüber ausgeführten Baumaßnahmen lediglich geringfügig beeinträchtigt wird“. Auch die Untere Naturschutzbehörde hat „keine Bedenken gegen die Fortführung der Bauarbeiten“, so Abelmann.

Von Uwe Kranz