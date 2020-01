Ihme-Roloven

Auf den ersten Blick gibt es schönere Umstände, als an einem sehr frühen Sonnabendmorgen im Januar bei nasskalten 6 Grad Außentemperatur Pflegearbeiten in freier Natur auszuführen. Doch für die rund 20 Helfer des Naturschutzbundes ( Nabu) Ronnenberg hatte dieser ehrenamtliche Arbeitseinsatz ausschließlich positive Aspekte.

Die kalte Jahreszeit steht in Ronnenberg wieder unter dem Motto „Baum-und Biotoppflege". An den vier Sonnabenden im Januar treffen sich die Umweltschützer zum traditionellen Arbeitseinsatz. Auftakt war das Auslichten von stark verfilztem Weidengebüsch entlang des Verbindungsweges zwischen Mühlenweg und Ronnenberger Holz.

Pflege vor 30 Jahren übernommen

„Wir haben vor mehr als 30 Jahren die Betreuung und die Pflege der Hecke entlang des Feldweges übernommen“, berichtet Rainer Tubbe. Der Vorsitzende des Ronnenberger Naturschutzbundes und seine fleißigen Mitstreiter unterstützen seit dieser Zeit mit ihrer Arbeitskraft die Stadt Ronnenberg, in dessen Besitz das Gelände ist. "Wir schneiden Bäume und Sträucher zurück, damit der Bewuchs mangels Platz nicht zu sehr in die Höhe treibt", erläutert Tubbe. Die Weidenstöcke müssten ausgelichtet werden, weil Weiden Blüten vorzugsweise an jüngerem Holz bilden. Vor allem freue er sich jedoch darüber, dass die Bereitschaft mitzuhelfen in den vergangenen Jahren nicht nachgelassen habe.

Alle Helfer sind mit Elan dabei. Quelle: Heidi Rabenhorst

„Ich finde es super, wenn wir uns auf diesem Weg aktiv für Naturschutz engagieren können“, sagt Helfer Richard Ebert und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Drei Stunden Frischluft sind eine schöne Zugabe. Dieser Arbeitseinsatz ist wie ein Silvesterlauf und hilft, die über Weihnachten zugenommenen Pfunde leichter loszuwerden.“

Auch für Andreas Genrich gibt es nichts Schöneres an einem Sonnabendvormittag. „Es ist einfach herrlich an der frischen Luft, und auch das etwas ungemütliche Wetter stört mich nicht“, sagt der Ronnenberger.

Gemeinsame Arbeit macht Freude

Die Fröhlichkeit der Gruppe wirkt ansteckend. „Wir sind ein gutes Team, das gemeinsame Arbeiten macht einfach Spaß“, sagt Heinrich Dortmund. Vielleicht liegt es auch daran, dass es als Belohnung eine von ihren Frauen vorbereitete Vesper gibt. Manfred Vollmer freut sich schon auf den leckeren Imbiss. „Heute soll es unter anderem eine zünftige Linsensuppe geben. Die wärmt uns dann von innen“, sagt er.

Der Einsatz hat Vorbildcharakter, stärkt den Zusammenhalt unter den Nabu-Mitgliedern und setzt ein deutliches Zeichen für gelebten Umweltschutz. Für den kommenden Sonnabend ist ein Arbeitseinsatz im Kinderbiotop geplant. Die beiden letzten Termine stehen im Zeichen des Obstbaumschnitts unter anderem mit fachmännischer Anleitung von Volker Zahn.

Schon jetzt haben viele Helfer verkündet: „Da sind wir wieder dabei.“ Mithelfen will an einem Termin auch Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms. „Eigentlich wollte sie schon im vergangenen Jahr dabei sein. Aber der dafür vorgesehene Termin ist wegen schlechten Wetters ausgefallen. In diesem Jahr klappt es bestimmt“, sagt Tubbe zuversichtlich.

Andreas Matuschke (links) und Manfred Vollmer zeigen vollen Einsatz. Quelle: Heidi Rabenhorst

Rainer Tubbe (von links) berät sich mit Günter Stobbe und Horst Machinek. Quelle: Heidi Rabenhorst

Von Heidi Rabenhorst