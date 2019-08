Ronnenberg

Acht Tage liegen zwischen zwei Schmierereien mit verfassungsfeindlichem Inhalt im Stadtgebiet von Ronnenberg. Unbekannte hatten in der Nacht zum 13. August „Heil Hitler“ an ein Firmengebäude in Weetzen geschrieben. Den gleichen Inhalt haben nun zwei Schmierereien, die am Donnerstagmorgen an der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Ronnenberg entdeckt worden sind. Außerdem wurde im Bereich der Bushaltestelle Lange Reihe die Parole „Achtet das Volk!“ angesprüht. Gleichlautende Aufkleber waren in der vergangenen Woche im Umfeld an Schaukästen und Buswartehäuschen gefunden worden.

Stadt macht sich unmittelbar an die Beseitigung

Am Donnerstag um etwa 11 Uhr waren der Stadtverwaltung die Schmierereien an der Mensa, der Sporthalle und der Smart Bench gemeldet worden. „Da müssen wir sofort hin“, lautete die spontane Reaktion von Wolfgang Zehler, der als Fachbereichsleiter der Verwaltung bei der Stadt Ronnenberg unter anderem für den Bauhof verantwortlich ist. Mitarbeiter des Bauhofes wurden angewiesen, die Schriftzüge umgehend zu beseitigen. Die Sachbeschädigungen sollten zudem der Polizei gemeldet werden.

Ob ein Zusammenhang oder gar ein System hinter den jüngsten Schmierereien besteht, wollte Zehler indes nicht mutmaßen. Die Häufung hat die Stadtverwaltung dennoch alarmiert. Mit der Polizei müsse besprochen werden, ob und in weit präventive Maßnahmen ergriffen werden müssen, sagte Zehler.

Die Polizei in Ronnenberg will den Fall nach ersten Ermittlungen vor Ort an den Staatsschutz übergeben.

Von Uwe Kranz