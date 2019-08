Empelde

Dass die Polizei nach Personen sucht, die Einrichtungen zerstört oder beschmiert haben, ist leider schon fast alltäglich. In Empelde ist die Polizei nun allerdings in eigener Sache auf Tätersuche: Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag das Dienstgebäude der Polizeistation in Empelde an der Straße Am Rathaus großflächig mit einer schwarzen Masse beschmiert. Auch die Steine, die am Boden rings um das Haus verteilt sind, sind mit der Masse besudelt.

Schwarze Substanz gibt noch Rätsel auf

Zwei Seiten des Hauses – Fassaden, Fenster und Schilder – tragen deutliche Spuren. Die Polizei prüft noch, um welche Substanz es sich bei der schwarzen Masse handelt. Das Material macht einen gummiartigen Eindruck und lässt sich leicht von Fenstern und den Schildern an der Hauswand abrubbeln. Auf den anderen rauen Flächen dürfte das Entfernen deutlich schwieriger werden.

Ersten Ermittlungen zufolge haben die Täter zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, die Substanz an der Fassade des Gebäudes aufgebracht. Aufgrund des stark frequentierten Fußweges zwischen den Straßen Am Rathaus und Berliner Straße hoffen die Beamten auf zahlreiche Zeugenhinweise. Eine Verbindung zu den DIN A4 großen Aufklebern, die in der Nacht zu Mittwoch in Ronnenberg rund um die Buswendeschleife verteilt worden waren, lässt sich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei allerdings nicht herstellen.

Hinweise auf Tat und Täter nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter Telefon (0511) 1095555 entgegen.

