Empelde

Am Bahnhof in Empelde ist in der Nacht zu Montag zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Bislang noch unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei mehrere Scheiben an zwei Warteunterständen und einem Schaukasten sowie das Display eines Fahrkartenautomaten zerstört.

Die Tat ereignete sich Schätzungen der Beamten zufolge gegen 1.15 Uhr. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Anwohner oder Reisende, die Hinweise auf Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich an die Bundespolizei in Hannover unter Telefon (0511) 303650 zu wenden.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Kranz