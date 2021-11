Ronnenberg

Am Ronnenberger Bahnhof haben bislang unbekannte Täter fünf Kanister mit Altöl illegal entsorgt. Nach Angaben der Polizei wurden die insgesamt 25 Liter der umweltschädlichen Flüssigkeit am Freitag gegen 12 Uhr auf einem Feldweg hinter dem alten Bahnhofsgebäude entdeckt. Die Beamten gehen davon aus, dass die Kanister in der vorangehenden Nacht dort entladen worden sind.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Altöl kostenlos dort entsorgt werden kann, wo es vor der Nutzung gekauft worden war.

Gegen die Umweltsünder ermitteln die Beamten jetzt wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05109) 5170 mit dem Kommissariat in Ronnenberg in Verbindung zu setzen.

Von Uwe Kranz