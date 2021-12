Weetzen

Vermutlich mit einem Böller haben unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen einen Briefkasten in der Humboldtstraße in Weetzen gesprengt. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten zudem eine Glasscheibe.

Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 1.15 Uhr. Sie hat ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf circa 100 Euro und suchen Zeugen. Hinweise nimmt das Kommissariat in Ronnenberg unter der Telefonnummer (05109) 5170 entgegen.

Von André Pichiri