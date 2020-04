Ronnenberg

Aus einem Stall an der Benther Straße am Ortsausgang von Ronnenberg haben bislang unbekannte Täter drei Schafe gestohlen. Der Eigentümer der Anlage hat den Diebstahl am Montagmorgen gegen 10 Uhr festgestellt. Beim Verlassen des Stalls am Sonntag gegen 18 Uhr waren die Tiere noch vollzählig. Aufgrund diverser Blutrückstände im Stall und auf dem Feldweg geht die Polizei davon aus, dass die Schafe bereits vor ihrem Abtransport von den Tätern getötet wurden. Es wurde ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahl und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Zeugen des Diebstahls werden gebeten sich mit der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 in Verbindung zu setzen.

Von Uwe Kranz