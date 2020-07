Ronnenberg

Wer ist gegen den Baum in Höhe der Biogasanlage Ronnenberg an der K 231 gefahren? Ein Verkehrsteilnehmer hat der Polizei am Sonnabend gegen 18 Uhr gemeldet, dass dort zwischen Ronnenberg und dem Abzweig nach Gehrden Erdreich auf der Straße liegt und ein Baum beschädigt ist.

Die Beamten stellten fest, dass ein großer Straßenbaum auf etwa zwei Metern Höhe beschädigt ist. Auf der Straße waren zudem neben dem Erdreich Reifenspuren von einem vermutlich ins Schleudern geratenen Fahrzeug zu sehen.

Laut Polizei muss der Unfall muss zwischen 17.55 Uhr und 18.05 Uhr passiert sein. Bei dem Fahrzeug des Verursachers müsse es sich um einen Kleinlastwagen, einen Transporter, vielleicht ähnlich einem Sprinter, oder einem Anhänger handeln, vermutet die Polizei angesichts der Beschädigungen am Baum. Das Fahrzeug selbst müsse auf der linken Seite beschädigt sein. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 zu melden.

Von Lisa Malecha