Ronnenberg

Bei einem Unfall auf der Ihmer Landstraße sind drei Personen leicht verletzt worden – darunter ein fünfjähriges Kind. Als Ursache für den Zusammenstoß gab die Polizei die Ungeduld eines Mercedes-Fahrers an. Schlechte Sicht spielte vermutlich überdies eine weitere Rolle.

Mercedes überholt eine Schlange von mehreren Fahrzeugen

Der Fahrer eines Skoda Oktavia befuhr am Dienstagabend um kurz nach 18 Uhr die Ihmer Landstraße in Richtung Ronnenberg. Auf Höhe des Sportplatzes verlangsamte er seine Geschwindigkeit, um nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Hinter dem Skoda stauten sich weitere Fahrzeuge. Daraufhin setzte der Mercedes-Fahrer zum Überholen mehrerer Autos an. Offenbar hatte er den anstehenden Abbiegevorgang des Oktavia nicht erkannt.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge so stark beschädigt wurden, dass die Polizei jeweils einen Totalschaden registrierte. Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Dabei handelt sich um die beiden Fahrer und das fünfjährige Kind.

Von Uwe Kranz