Empelde

Unangenehme Überraschung für den Besitzer eines VW Polo: Das Auto parkte am Freitag zwischen 15 und 16 Uhr an der Löwenberger Straße in Höhe der Hausnummer 29, als ein unbekannter Unfallverursacher vermutlich im Vorbeifahren den linken Heckbereich gestreift hat. Die Person entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Von Sarah Istrefaj