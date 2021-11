Benthe

Wegen zwei Unfallfluchten in Benthe und Empelde ermittelt die Polizei. In beiden Fällen wurden geparkte Fahrzeuge beschädigt. Da die Verursacher jeweils davonfuhren, ohne sich um den Schaden zu kümmern, hoffen die Beamten nun auf Hinweise von Zeugen.

Der Unfall in Benthe ereignete sich am Freitag, 5. November, in der Zeit zwischen 9 und 10 Uhr. An einem grauen Golf, der in der Straße Am Hammfeld in Höhe der Hausnummer 20 abgestellt war, entstand auf der linken Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Wie die Polizei mitteilt, könnte nach ersten Zeugenhinweisen ein silberfarbener Mercedes der A-Klasse den Unfall verursacht haben. Ein solches Fahrzeug sei anschließend in Richtung Ortskern Benthe gefahren. Der Schaden am Golf wird auf 300 Euro geschätzt.

Polo am Kotflügel beschädigt

Der zweite Unfall ereignete sich zwischen Freitag, 5. November, 15.20 Uhr und Sonnabend, 6. November, 10.30 Uhr in der Agricolastraße in Empelde. Dort wurde ein grauer VW-Polo im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 250 Euro.

Zu beiden Fällen bittet das Polizeikommissariat Ronnenberg um Zeugenhinweise unter Telefon 05109/5170.

Von André Pichiri