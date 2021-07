Empelde

Bis zu elf Tage lang haben die Bewohner des Stadtteils Empelde Anfang des Monats ihr Trinkwasser abkochen müssen. Netzbetreiber Enercity hatte eine Verunreinigung mit Keimen als Auslöser für diese Vorsichtsmaßnahme angegeben. Das Unternehmen versprach in dieser Phase, nach Wiederherstellung der Wasserqualität auch die Ursachenforschung mit gleicher Intensität voranzutreiben. Jetzt ist klar: Die genaue Ursache für die tagelange Einschränkung für ihre Kunden wird Enercity wohl nicht mehr präsentieren können.

Bislang gibt es nur Kann-Ergebnisse

„Dazu gibt es leider keine abschließenden Ergebnisse, da wir uns da in einem großen Raum verschiedener Möglichkeiten bewegen“, erklärte jetzt Unternehmenssprecher Carlo Kallen auf Nachfrage. Die Suche nach dem Keimeintrag in die Trinkwasserleitung ergab bislang nur Kann-Ergebnisse: Prinzipiell könne einer der Wasseranschlüsse von Wohn- und Gewerbebetrieben, die im Gebiet liegen, die Eintrittsstelle sein, so Kallen.

Bei Stichproben sei zum Beispiel ein Haus mit defekter Sicherungstechnik entdeckt worden – die Laborergebnisse der Proben im Umfeld dieses Hauses fielen letztlich aber negativ aus. Das wiederum schließe nicht gänzlich aus, dass es anderswo in Empelde Hausanschlusseinträge gegeben habe, so der Sprecher.

Ebenfalls keine schädlichen Proben habe man nach Angaben von Enercity auf einer Baustelle nehmen können. Dort haben diverse Firmen in mehreren Abschnitten überwiegend nachts und teils bei Starkregen technisch komplexe Umbaumaßnahmen am Leitungsnetz durchgeführt. Doch auch in diesem Fall habe man streng auf alle Richtlinien geachtet, so Kallen. Vor Wiederinbetriebnahme an das Wassernetz seien auch keine Befunde auffällig geworden.

Kaum noch Chancen auf Klarheit

Am Wochenende des 4. und 5. Juli waren die Verunreinigungen entdeckt worden. Das Gesundheitsamt hatte nach ersten Spülversuchen in den Leitungen seitens des Netzbetreibers am 6. Juli für weite Teile Empeldes ein Abkochgebot ausgesprochen. Erst am 16. Juli konnte dieses Gebot nach 130 Probeentnahmen und 30 Leitungsspülungen – teils auch im Nachteinsatz – für die letzten Haushalte wieder aufgehoben werden.

Die Chance auf die Identifikation einer eindeutigen Ursache aufgrund sofort eingeleiteter und über mehr als eine Woche lang Tag und Nacht durchgeführter Spülmaßnahmen – zu denen sie laut offiziellem Regelwerk verpflichtet sind – sei jetzt gering, sagt Kallen.

Lehren will das Unternehmen dennoch aus dem Zwischenfall ziehen: „Generell prüfen wir, ob sich über die bestehenden Qualitätsstandards hinaus die Sicherheit noch weiter erhöhen lässt“, sagt der Enercity-Sprecher.

Von Uwe Kranz