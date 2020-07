Ronnenberg

Tiefe Spuren hat der Empelder Hans-Heinrich Hüper ( CDU) hinterlassen, als er sich zum 30. Juni aus der Ronnenberger Lokalpolitik zurückgezogen hat. Das betonte auch Uwe Buntrock. Der Grünen-Politiker wurde am Mittwoch mehrheitlich vom Rat der Stadt zu Hüpers Nachfolger als stellvertretender Bürgermeister der Stadt bestimmt. „Ich trete in Fußstapfen, die mir nicht passen“, sagte Buntrock. „Aber man kann immer lernen.“ In geheimer Abstimmung votierten 19 Ratsmitglieder für Buntrock, sechs gegen ihn. Andere Vorschläge waren nicht gemacht worden.

Personalien bestimmen die letzte Sitzung vor der Pause

Personalien bestimmten auch in der Folge einen großen Teil der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause. Dabei diskutierten die Mitglieder die Frage nach der Abschaffung des Wahlbeamten für die Stadt besonders intensiv. Die Amtszeit des amtierenden Ersten Stadtrats Torsten Kölle endet am 31. Oktober 2020. Bürgermeisterin Stephanie Harms ( CDU) hatte zunächst angekündigt, den SPD-Mann Kölle nicht mehr vorschlagen zu wollen. Nach einer gescheiterten Ausschreibungsrunde in den vergangenen Monaten beantragte sie nun, das Amt gleich ganz abzuschaffen. Die Grünen im Rat hatten einen gleichlautenden Antrag bereits zu Beginn des Jahres vergeblich gestellt.

Zwar betonte Dieter Schur für die SPD-Fraktion, dass eine Stadt in der Größe Ronnenbergs sich einen Wahlbeamten leisten müsse, die anderen Parteien interessierten sich dagegen allerdings mehrheitlich für die rund 40.000 Euro, die bei einer Abschaffung des Amtes jährlich zu sparen seien. Nachdem sich 20 Ratsmitglieder für die Annahme des Verwaltungsantrags ausgesprochen haben, sucht die Stadt fortan für die Nachfolge Kölles nur noch einen neuen Fachbereichsleiter für Bildung und Soziales.

Henning Bitter als Ratsmitglied verpflichtet

Für ein gutes Jahr in den Rat aufgerückt ist der CDU-Politiker Henning Bitter. Auch der Benther folgt in seiner neuen Funktion auf den ausgeschiedenen Hans-Heinrich Hüper nach. Bitter übernimmt zudem einen Sitz im Fachausschuss für Bildung und Soziales. Dort hatte zuvor Wiebke Rohland gesessen, die genauso wie ihre Parteikollegin Marion Menzel aus dem Ausschuss ausscheidet. Dafür rückt Jörg Garbe nach. Für das Jugendparlament ist zudem künftig Antonia Friedrich in diesem Gremium beratend vertreten.

Hennig Bitter wird von Bürgermeisterin Stephanie Harms auf Distanz als Ratsmitglied verpflichtet. Quelle: Uwe Kranz

Auch der neu gewählte Seniorenbeirat hat beratende Mitglieder für die Fachausschüsse bestimmt. Ulf Norloch (Vertreter: Friedrich Haeseler) nimmt demnach an Sitzungen des Finanzausschusses teil. Dem Thema Bildung und Soziales nimmt sich Doris Eickemeyer (Vertreter: Achim Bollmann-Oberlein) an. Als beratendes Mitglied des Ausschusses für Stadtplanung wurde zudem Otmar Haas (Vertreter: Jürgen Kruse) berufen.

