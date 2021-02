Ronnenberg

Das bundesweite Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ hat nun auch in Ronnenberg offiziell begonnen. Einen Tag nach der Auftaktveranstaltung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Schirmherr in einer Kölner Synagoge hat am Montag der Förderverein Erinnerungsarbeit Ronnenberg mit Vertretern der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden sowie der Stadtverwaltung das Jubiläumsjahr mit einem kleinen Festakt eingeläutet.

Der Vereinsvorsitzende Peter Hertel blickte vor dem früheren Haus der jüdischen Familie Seligmann an der Velsterstraße auf die Anfänge des jüdischen Lebens in Ronnenberg zurück. Den Auftakt einer Reihe von geplanten Veranstaltungen verfolgten wegen der Corona-Pandemie nur zehn geladene Gäste.

Festjahr soll Zeichen gegen Rassismus setzen

„Im Jahr 321 erließ der römische Kaiser Konstantin ein Edikt, wonach jüdische Menschen städtische Ämter in Köln bekleiden durften“, nannte Hertel einen Beleg für die Ursprünge des jüdischen Lebens in Deutschland seit der Spätantike. Anlass des bundesweiten Festjahres sei zwar der jüdische Beitrag an der deutschen und europäischen Kultur. Vor dem Hintergrund des Holocaust sowie erneut aufflammender Judenfeindlichkeit sei es aber auch ein Ziel, ein Zeichen gegen aktuellen Rassismus und Volksverhetzung zu setzen, betonte Hertel.

Der Vereinsvorsitzende nannte Belege für jüdisches Leben in Ronnenberg seit 1758. „Die Juden lebten bis 1939 in Ronnenberg – bis sie durch die Nazis vertrieben wurden“, sagte Hertel. Für den Festakt hatten sich die Initiatoren als Standort den Eingang des städtischen Gebäudes an der Velsterstraße ausgesucht. „Dieses Haus gehörte der Familie Seligmann, bevor sie es unter Wert an die damalige Gemeinde Ronnenberg verkaufen musste und die Flucht vor den Nazis in die USA gelang“, berichtete Hertel.

Stadtarchivar Matthias Biester zeigte begleitend zu der Ansprache historische Fotos – unter anderem von Ursula Seligmann, die in dem Haus bis zu ihrem 15. Lebensjahr aufwuchs. Die inzwischen 98-Jährige lebt heute unter dem Namen Löwenstein in Jerusalem. Laut Hertel hatte sie kürzlich in einem Video-Telefonat von Jerusalem aus gutes Gelingen für die Veranstaltungsreihe in Ronnenberg gewünscht.

Im Haus an der Velsterstraße soll ein Lern- und Gedenkort mit Informationstafeln entstehen. Quelle: Ingo Rodriguez

An der Velsterstraße entsteht Lern- und Gedenkort

In ihrem Elternhaus soll in Kürze ein Lern- und Gedenkort entstehen. Dort sollen unter anderem Infotafeln und Porträtbilder der von den Nazis ermordeten Ronnenberger Juden die Erinnerung wach halten – ebenso wie ein Stammbaum der Großfamilie Seligmann. Das Gebäude sei 1910 von Simon Seligmann erbaut und seit 1919 von dem Sohn Siegfried mit dessen Familie bewohnt worden, berichtete Hertel.

Die noch lebenden Ronnenberger Juden Fritz Cohen und Ursula Löwenstein sowie die Nachkommen der vertriebenen Familien seien auch über das Programm für das Festjahr in Ronnenberg informiert, sagte Hertel. In dem Haus an der Velsterstraße war bis 1939 der Betsaal der Synagogengemeinde Ronnenberg untergebracht. In den vergangenen Jahren wurde es auch als Nebenstelle des städtischen Rathauses genutzt.

Hertel kündigte zum Abschluss seiner Ansprache weitere Veranstaltungen für das Jubiläumsjahr an: Unter anderem will der Förderverein zunächst am 7. Mai im neuen Gedenk- und Lernort Ronnenberg Tafeln und Bilder über die jüdische Gemeinschaft anbringen. Nachmittags beginnt im evangelischen Gemeindehaus eine Wanderausstellung über die Juden in Ronnenberg. Für den Abend wird zu einer Lesung aus historischen Briefen und Berichten eingeladen.

Von Ingo Rodriguez