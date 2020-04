Empelde

Körperliche Distanz zu anderen Menschen halten: Diese wegen der Corona-Pandemie nötige Maßnahme trifft den Quartierstreff an der Löwenberger Straße 22, in einer Phase, als die Nachbarschaftsarbeit gerade erst begonnen hatte. Anke Sacksteder setzt deshalb nun auf alternative Kommunikationsformen. Die Quartiersmanagerin des Vereins Wohnen in Nachbarschaft (Win) will mit den Empeldern, den ehrenamtlich Engagierten und Gästen über die Fensterfronten der Einrichtung kreativ in Kontakt bleiben. „Wir wissen gar nicht mehr, was die anderen so machen“, sei eine häufige Reaktion, die sie erhalte.

Jeder Empelder kann etwas beisteuern

Jeder Empelder sei deshalb aufgerufen, zu dem sogenannten Fensterplausch etwas beizusteuern, sagt Sacksteder. Wie das geht? Einige Fensterscheiben des Quartierstreffs sind zu Kommunikationsportalen umfunktioniert worden. Auf diesen Plattformen haben Bürger die Möglichkeit, anderen Grüße, Ideen, Gedanken und Informationen weiterzugeben, kleine (Alltags-)Geschichten zu erzählen, Dekorationen für die Fenster zu basteln, Bilder und Fotos auszustellen sowie schöne Erlebnisse in schwierigen Zeiten mitzuteilen. Sacksteder kann sich noch viele weitere Möglichkeiten der Kommunikation vorstellen. „So können die Menschen im Quartier im Rahmen des gebotenen Abstands miteinander in Verbindung bleiben“, hofft sie.

Die Botschaften können einfach in den Briefkasten am Quartierstreff eingeworfen werden. Quelle: Jonas Gonell

Der Weg, etwas für das Plauschfenster abzugeben, ist ganz einfach: Beispielsweise während eines Spaziergangs zum Quartierstreff können die Botschaften mit dem Vermerk „Plauschfenster“ in den Briefkasten am Quartierstreff eingeworfen werden – fertig. Anke Sacksteder verspricht, die Mitteilungen, Bilder, Fotos und Grüße dann alsbald ins Fenster zu hängen.

„Und nehmen Sie sich die Zeit einfach, ein wenig innezuhalten, sich inspirieren zu lassen und zu genießen, was so passiert“, sagt Anke Sacksteder. „Es ist sicherlich mal wieder spannend, was der Nachbarschaft so einfällt, wenn plötzlich alles anders ist.“ Für die Menschen in der Nachbarschaft seien die Umstände derzeit oft schwierig, aber auch Äußerungen wie „Wir genießen unsere Zeit gemeinsam gerade sehr“ und „Es passiert auch so viel Gutes im Moment“ hätten sie schon erreicht, erzählt die Quartiersmanagerin.

Der Quartierstreff bietet viele Fenster, um die Botschaften der Empelder auszuhängen. Quelle: Jonas Gonell

Weitere Informationen über das „Plausch-Fenster“ sind bei Anke Sacksteder im Quartierstreff Empelde, Löwenberger Straße 22, in Empelde sowie unter Telefon (0511) 8604213, per E-Mail an sacksteder@ksg-hannover.de sowie im Internet auf der Seite win-e-v.de erhältlich.

Von Uwe Kranz