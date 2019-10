Ihme-Roloven

Die „Wahrheit über die Lügen des Lügenbarons von Münchhausen“: Das erfahren Besucher bei einem Multimediavortrag von Wolfgang Nieschalk in der Fachwerkscheune in Ihme-Roloven. Die Präsentation am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr ist der Auftakt des Herbst- und Frühjahrsprogramms des Vereins Fachwerkscheune von 1851.

Der wirkliche Lebensweg des Barons von Münchhausen

Das Leben von Baron von Münchhausen haben die beiden Autoren Rudolf August Raspe und Gottfried August Bürger in einem Weltbestseller zusammengefasst. Allerdings steht der Lügenbaron laut Nieschalk auch als „Markenzeichen“ für eine bestimmte Art der Literatur, die von Bürger und Raspe geprägt wurde. Der Vortrag über von Münchhausen handelt deshalb auch von den beiden Autoren, die – mangels Urheberrecht – anonym unter dem Namen des Barons „kuriose Geschichten“ erfanden und gewinnbringend veröffentlichten. Der Ruhm für ihr Tun blieb ihnen am Ende aber versagt. Besucher des Vortrags in dem historischen Gebäude am Mühlenweg in dem Ronnenberger Doppeldorf können den Baron von Münchhausen auf seinem wirklichen Lebensweg begleiten, der vielleicht noch aufregender war, als die ihm untergeschobenen Geschichten.

Und das sind die weiteren Termine in der Fachwerkscheune :

29. November, 19.30 Uhr: Filmabend. „Augenweide“ von Andreas Winkler von 2015 zeigt die Wilden Weiden von Thüringen, ein erfolgreiches Naturschutzprojekt mit riesigen zusammenhängenden Wiesen. Einige Kapitel des Films wurden allerdings auch bei den Wasserbüffeln in Vörie und in Holtensen im Restaurant La Cascina gedreht. Der Film wurde bei den Naturfilmfestspielen in Thüringen ausgezeichnet.

5. Dezember 2019, 19.30 Uhr: Büchervorstellung der Buchhandlung Buchfink aus Ronnenberg.

17. Januar 2020, 19.30 Uhr: „ Die Elbe – Deutschlands beliebtester Radwanderweg“, eine Live-Multivision von Reisefotograf und Reisejournalist Matthias Hanke handelt von einer fünfwöchigen Radtour von Cuxhaven bis an der Quelle der Elbe im Riesengebirge.

14. Februar 2020, 19.30 Uhr: „ Sizilien“, ein Reisebericht von Michael Stuka. Die mit 25.426 Quadratkilometern größte Insel Italiens und des Mittelmeeres wird durch die Straße von Messina vom italienischen Festland getrennt. An der Ostküste erhebt sich der mächtige Ätna, der größte noch aktiven Vulkan in Europa.

27. März 2020 19.30 Uhr: „Spuren sichern“ – eine Autorenlesungmit Renate Folkers. Das Werk umfasst um die schönsten Geschichten der Autorin aus den vergangenen zehn Jahren.

18. April 2020, 15 Uhr: Jubiläumsfeier – 20 Jahre Verein Fachwerkscheune 1851. Das Programm der gemeinsamen Veranstaltung mit dem Nabu wird noch bekannt gegeben.

8. Mai 2020, 14 Uhr: Führung in der Pegelmessanlage in Poppenburg. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-und Naturschutz kontrollieren am Pegel Poppenburg kontinuierlich den Wasserstand der Leine. Mitarbeiter stellen die Funktion und Organisation des Hochwasserwarnsystems vor. Eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Nabu.

Von Uwe Kranz