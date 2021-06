Ronnenberg

„Ich hoffe, dass ich bald nach Ronnenberg kommen und euer Projekt besichtigen kann“, mailte die Jüdin Helen Hordes aus Arizona (USA) an den Förderverein Erinnerungsarbeit Ronnenberg (FER). Sie ist die Tochter von Else Seligmann, deren Bild Mitglieder des Vereins jetzt im neuen Gedenk- und Lernort Velsterstraße 2 – wo sich ehemals das Bürgerbüro der Stadt Ronnenberg befunden hat – angebracht haben. Auch Ralph Seligmann, Else Seligmanns Sohn, aus Maryland (USA), plant einen Besuch. Simon Seligmann, der Urgroßvater der beiden, ließ das Haus um 1910 erbauen.

Haus musste unter Wert verkauft werden

Ende der Dreißigerjahre sind Else Seligmann und ihre Familie wie alle übrigen Juden aus Ronnenberg von den Nationalsozialisten vertrieben worden. Das Anwesen aus Wohn-, Geschäfts- und Schlachthaus musste unter Wert an die Gemeinde Ronnenberg verkauft werden. Nun wird dort eine Erinnerungsstätte unter dem Motto „Wir bauen einen Lernort“ errichtet. Sie soll mehr als 200 nach Ronnenberg zurückgeholte Objekte, Bilder und Dokumente der Juden von Ronnenberg aufnehmen.

Die Eingangstafel gibt einen Überblick über die jüdische Geschichte von Ronnenberg. Quelle: privat

Außerdem ist ein Seminarraum geplant, der Schulen zur Verfügung gestellt werden soll. „Schülerinnen und Schüler hätten dort die Möglichkeit, vor Ort aus der Vergangenheit für eine humane Zukunft unserer Gesellschaft zu lernen“, sagt der FER-Vorsitzende Peter Hertel. Unter anderem sind stehen Videogespräche mit den drei letzten jüdischen Überlebenden aus Ronnenberg zur Verfügung. Zudem soll die 32 Tafeln umfassende Wanderausstellung „Eingeprägt in unser Gedächtnis – Die Juden von Ronnenberg“, die Christiane Buddenberg-Hertel und Peter Hertel zwischen 2006 und 2013 in Kooperation mit der Stadt Ronnenberg erarbeitet haben, als Dauerausstellung in der Velsterstraße 2 eingerichtet werden.

Peter Hertel vor der Namenstafel der Großfamilie Seligmann. Quelle: privat

Der FER hat für den Start des umfangreichen Projekts bewusst das Jubiläumsjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ gewählt, das 2021 unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier begangen wird. Wegen der Corona-Pandemie brachten Stadtarchivar Matthias Biester und Peter Hertel die Ausstellungsstücke mit Unterstützung von Uwe Repinski vom Arbeitskreis Ronnenberger Stadtgeschichte im Eingangsflur des Hauses in aller Stille an.

Betsaal der jüdischen Gemeinde befand sich im 1. Stock

An der linken Flurwand wird auf einer Tafel die Geschichte der jüdischen Gemeinschaft in Ronnenberg erzählt. Dann folgen Porträtfotos der drei im Holocaust ermordeten Ronnenberger: Rosy Seligmann, Max Seligmann und Lina Cohen. Eine Tafel über die Großfamilie Seligmann (etwa von 1790 bis 1939) mit ihren sechs Zweigen zeigt die Namen und Daten von 105 Ronnenbergern, einschließlich der Ehepartner und Kinder, soweit diese in Ronnenberg geboren wurden.

Auf der gegenüberliegenden Wand findet man die Geschichte des Anwesens Velsterstraße 2 und Bilder ihrer Bewohner Siegfried und Alma Seligmann sowie deren Kinder Else und Ursula. Die Familie betrieb einen Viehhandel und einen Metzgerladen. Das Haus, das in einer historischen Ansicht gezeigt wird, war für die gesamte jüdische Gemeinschaft von Ronnenberg bedeutsam. Ab etwa 1915 befand sich auf der 1. Etage die Synagoge (Betsaal) der Synagogengemeinde Ronnenberg. Später befand sich hier die Verwaltung der Gemeinde Ronnenberg. Noch immer werden im Trauzimmer im ersten Stock Ehen geschlossen.

Von Uwe Kranz