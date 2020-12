Ronnenberg

Vom Teil-Lockdown während der Corona-Pandemie sind Senioren besonders betroffen, denn bei einer Infektion sind sie besonders gefährdet. Die Stadt Ronnenberg hat deshalb in diesem Jahr auf die gewohnten Senioren-Weihnachtsfeiern verzichtet und stattdessen eine Verlosung initiiert.

In der Regel nehmen in jedem Jahr rund 1000 Ronnenberger Senioren an neun städtischen Weihnachtsfeiern in den einzelnen Ortsteilen teil. Hierfür stellt die Stadt jährlich 9000 Euro zur Verfügung. Eingeladen werden alle Bürger, die das 70. Lebensjahr vollendet haben. Mit einem Schreiben an etwa 3800 Senioren hat die Verwaltung die betroffenen Ronnenberger auf die Umstände hingewiesen und zur Teilnahme an der Ersatzaktion aufgerufen. Mitmachen konnte jeder, der seine Antwort zurückgeschickt hat. Das nutzten etwa 650 Frauen und Männer.

200 Gutscheine im Wert von 20 Euro als Preise

Als Gewinne hatte die Verwaltung 200 Gutscheine im Wert von je 20 Euro bei ortsansässigen Unternehmen gekauft – zum Beispiel Buch- und Blumenläden, Cafés, Restaurants und Kultureinrichtungen, die durch die Corona-Verordnungen in diesem Jahr besonders hohe finanzielle Einbußen haben und keiner Ladenkette angehören.

Doris Eickemeyer und Jürgen Kruse vom Seniorenbeirat zogen als Glücksengel und Weihnachtsmann verkleidet die 200 Gewinner aus dem Topf der Teilnehmer. Die Gewinner werden nun schriftlich benachrichtigt. „Auf diese Weise freuen sich wenigstens einige unserer Senioren über eine Weihnachtsüberraschung in diesem Jahr“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Harms. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr zu den städtischen Weihnachtsfeiern wieder alle Senioren persönlich begrüßen können.“

Senioren erhalten regelmäßig Post aus dem Rathaus

Als weitere Aktionen im Advent spendiert die Stadt für Weihnachtsfeiern der drei Ronnenberger Pflegeeinrichtungen Kaffee und den Kuchen. Außerdem halten die Mitarbeiterinnen Eva Gärtner und Birgit Sommerfeld vom Team Soziale Dienste telefonischen und schriftlichen Kontakt zu den Senioren. So werden seit April wöchentliche Seniorenbriefe mit Informationen und Gedächtnisübungen verschickt – bis jetzt insgesamt 4500 Briefe. Zum Nikolaustag wurden diese noch ein bisschen aufgepeppt: mit ein paar Süßigkeiten und einem Glas selbst gekochte Zitronenmarmelade.

Ronnenberger, die in Senioren- oder Schwerbehindertenangelegenheiten beraten werden möchten, Begleitung oder Unterstützung beim Einkaufen benötigen oder auch die wöchentlichen Seniorenbriefe erhalten möchten, können sich unter Telefon (05 11) 2 60 93 86 74 melden.

