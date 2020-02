Ronnenberg

In Ihme-Roloven fiebert ein Großteil der Dorfbevölkerung einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 5. März, entgegen. Die Stadtverwaltung will dann im Feuerwehrhaus die Ergebnisse eines Workshops aus dem vergangenen Herbst präsentieren. Diese sollen einen entscheidenden Hinweis geben, in welchem von zwei potenziellen Baugebieten im Doppeldorf bald gebaut werden soll. Sicher ist allerdings schon jetzt: Die Stadt wird die Grundstücke nicht in Eigenregie vermarkten. Ein entsprechendes Projekt hat Bürgermeisterin Stephanie Harms für gescheitert erklärt.

Einem Ratsbeschluss aus dem Jahr 2017 folgend sollte die Stadt „den Erwerb und die Vermarktung mit eigenem Personal durchführen und beim Flächenkauf sowie den erforderlichen Erschließungsarbeiten zunächst in die finanzielle Vorleistung treten“, wie Harms berichtet. Schon damals habe man aber verwaltungsseitig auf das beträchtliche Risiko hinter diesem Vorgehen hingewiesen.

Weitere Belastungen für den Haushalt sollen vermeiden werden

Eine neuerliche interne Prüfung zum Jahreswechsel habe nun ergeben, dass „ein erheblicher Mehrbedarf an Personal und ein erhöhter Beratungsbedarf erforderlich ist, den wir im Gegensatz zu Bauträgerfirmen nicht haben“, erklärt Harms. Die Kosten hieraus sowie Verluste, die bei der Vermarktung drohen, würden den Haushalt zusätzlich belasten. Die Situation sei aktuell noch dramatischer, als sich dies 2017 angedeutet hat.

Das Modellprojekt ist somit zunächst gekippt, was nicht heiße, dass ein solches Vorgehen nicht in ein paar Jahren wieder aktuell werden könne, so die Bürgermeisterin. Nun müssten für die Umsetzung eines Baugebietes in Ihme-Roloven andere Investoren einspringen. Was das für die zu erwartenden Grundstückspreise bedeutet, ist noch nicht abzusehen.

Bezüglich der Planungen in dem Doppeldorf riet Harms zur Teilnahme an der Veranstaltung am Donnerstag um 18 Uhr im Feuerwehrhaus. Dort müsse sich zeigen, ob die Ergebnisse des Workshops tatsächlich das abbilden, was sich die Ihme-Rolovener vorstellen, meint die Bürgermeisterin.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz