Ihme-Roloven

Fast drei Jahre lang hat die Diskussion um das richtige Baugebiet für Ihme-Roloven angedauert. Der jüngste von der Kommission für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ausgearbeitete Kompromiss sieht vor, als ersten Schritt auf der Fläche an der Hiddestorfer Straße zunächst 15 Wohneinheiten errichten zu lassen – entlang der bestehenden Straßen. Diesen Bereich hatte auch der Ortsrat mehrheitlich favorisiert. Dem hat die Verwaltung am Mittwochabend während der Ortsratssitzung allerdings überraschend eine Absage erteilt. Tenor des Vortrags von Teamleiterin Angela Meyer-Everloh: „Ganz oder gar nicht.“

Kein Baurecht für Lückenbebauung

Der Plan der Kommission zur Umsetzung des ISEK war gut gemeint, wollten die Mitglieder das Baugebiet doch im Einklang mit der Entwicklung des Infrastruktur (Kitas und Schulen) und des Regionalen Raumordnungprogramms (RROP) schrittweise umsetzen. Nach baurechtlichen Betrachtungen wird allerdings nun klar: Das geht so nicht.

Da sich im Anschluss an die Kapelle entlang der Hannoverschen Straße und der Hiddestorfer Straße bis zum Ortsausgang entlang der Fläche keine weitere Bebauung befindet, können keine Baugenehmigungen nach Art einer Lückenbebauung erteilt werden, erklärt Fachbereichsleiter Frank Schulz. Eine grundlegende Überplanung der Fläche sei notwendig – und das lohne sich für einen potenziellen Investor wirtschaftlich nur dann, wenn gleich die gesamte Fläche einbezogen werde.

Entlang der Hannoverschen und Hiddestorfer Straße bis zum Ortsausgang (im Hintergrund, rechts) gibt es bislang keine Wohnbebauung. Die Häuser befinden sich auf der anderen Straßenseite. Quelle: Uwe Kranz

Die gute Nachricht für den Ortsrat: Die Verwaltung ist bereit, das notwendige Verfahren zu beschleunigen, indem einige Schritte parallel erfolgen sollen. Bürgermeister Marlo Kratzke versprach eine hohe Priorität für die Umsetzung. Das nötige Bebauungsplan-Verfahren dauere dennoch mindestens eineinhalb bis zwei Jahre, erklärte Meyer-Everloh. Zeitaufwendig sei vor allem eine Untersuchung zum Arten- und Biotopschutz, erklärte sie. Es bestehe der Verdacht, dass auf der Fläche geschützte Hamster leben, die umgesiedelt oder vergrämt werden müssten. Die Feststellung des Bestandes müsse einmal im Frühjahr und nach der Erntezeit erfolgen.

Ist eine Umsetzung in voller Größe möglich?

Der Rat könne vorab einen Aufstellungsbeschluss fassen, erklärte Meyer-Everloh. Parallel zu den naturschutzrechtlichen Untersuchungen könnten dann aber bereits Gespräche mit der Region Hannover geführt werden, ob die Umsetzung in voller Größe möglich ist. Auch mit Eigentümern und möglichen Investoren können in der Zwischenzeit gesprochen werden. Wenn diese Punkte erledigt sind, komme es zur so genannten frühzeitlichen öffentlichen Beteiligung, bei der die bis dahin vorliegenden Pläne ausgelegt würden.

Vor knapp drei Jahren, Anfang März 2019 war die Verwaltung an dieser Stelle mit der weiteren Umsetzung des Baugebietes Hohefeldstraße am Widerstand aus dem Ort gescheitert. Hätte die Planung damals ohne Störungen weitergehen können, gebe es heute an der Hohefeldstraße bereits Bautätigkeit, bestätigt Fachbereichsleiter Frank Schulz auf Nachfrage.

Laut Bürgermeister Kratzke sei die Verwaltung bereit, dass Verfahren „fast mit Lichtgeschwindigkeit“ voranzutreiben – allerdings würden Störfaktoren, wie Klagen von Gegnern des Baugebietes den geschätzten Zeitraum für die Schaffung des Baurechts verlängern, erklärte Schulz. Zumindest gibt der Fachbereich Bildung in Sachen Infrastruktur Entwarnung: Mit dem laufenden Neubau der Kita Linderte und dem geplanten Ausbau der Grundschule in Weetzen könnten potenzielle zuziehende Kinder auch bei einer Umsetzung des Baugebietes mit rund 40 Wohneinheiten voraussichtlich aufgenommen werden, stellte Fachbereichsleiter Kai Roegglen in Aussicht.

Eine erste Planung der Firma Plan zwei hatte entlang der Hiddestorfer und Hannoverschen Straße (grüner Hintergrund) Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Quelle: Stephan Hartung

Die Ortsratsmitglieder mussten die erneute Wendung hin zu einer längeren Planungsdauer offenbar erstmal sacken lassen, nahmen aber die die Ankündigung der besonderen Anstrengungen wohlwollend zur Kenntnis. Und was sagt der Rat der Stadt dazu? Ratsmitglied Uwe Buntrock (Grüne) gab zumindest zu bedenken, dass die neuerliche Entwicklung die Diskussion in der ISEK-Kommission zurückwerfe. Das der Rat aber mehrheitlich gegen einen Aufstellungsbeschluss für ein Baugebiet an der Hiddestorfer Straße stimmen werde, hält Fachbereichsleiter Frank Schulz für „unwahrscheinlich“.

Von Uwe Kranz