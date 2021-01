Weetzen

Das Urteil des Sachverständigen ist eindeutig: Das Dach über dem Saal des Dorfgemeinschaftshauses Zum Kirschen in Weetzen ist nicht mehr sicher. Ein Teil des Gebäudes muss deshalb abgerissen werden. Da aber ein Neubau nach erster Abschätzung nur unwesentlich teurer ist als eine Teilsanierung, setzen Verwaltung und Ortsrat auf die Komplettlösung. Nun ist der Rat der Stadt gefragt.

„Im Ergebnis muss leider festgestellt werden, dass die baulichen Mängel so gravierend sind, dass der Saal im derzeitigen Zustand nicht mehr genutzt werden kann“, fasst Weetzens Ortsbürgermeister Thomas Bensch zusammen, was der Sachverständige im Auftrag der Stadt ermittelt hat. Sichtbares Zeichen der Baumängel ist ein breiter Riss im Giebel des Gebäudeteils. Inzwischen sind aber auch schwere Mängel im Dachtragewerk aufgefallen. Auf die Stadt kämen in jedem Fall erhebliche Kosten zu, stellt er fest.

Drei Varianten für die Zukunft des Saals

Tatsächlich gibt es drei Varianten, mit denen die Stadt die Baumängel beheben könnte: Erstens wäre ein Komplettabriss des Saals möglich. Aufgrund der Beschaffenheit des Gesamtgebäudes müssten dabei allerdings Wände anderer Teile gesichert werden, um diese weiterhin für den Hort und als Büros des Teams Gebäudewirtschaft der Verwaltung nutzen zu können.

Eine weitere Variante wäre, dass nur die baufälligen Teile abgerissen und der restliche Saal saniert würde. Die Ertüchtigung der alten Bauteile wäre in der Summe aber fast genauso teuer wie ein kompletter Neubau des Saales, der dann in Gänze den modernen Standards entsprechen würde. Aus Sicht dieser „lebenszyklischen Betrachtungsweise“ ziehe der Ortsrat den Neubau einer Sanierung vor, erklärt Bensch. Auch Bürgermeisterin Stephanie Harms unterstützt diese Ansicht, und auch der Sachverständige habe diese Variante empfohlen.

Ortsrat tut sich in der Abwägung schwer

Dennoch habe sich der Ortsrat bei seiner Abwägung schwer getan, erklärt der Ortsbürgermeister. Letztlich sei der Saal eine „freiwillige Leistung“ der Stadt und somit nicht selbstverständlich. In den vergangenen Jahren habe der Saal allerdings auch innerhalb der Ortsgemeinschaft einen immer größeren Stellenwert eingenommen. Etabliert haben sich beispielsweise das Training der Tanzsparte, Blutspende sowie Spielenachmittage für Senioren und Kinder des DRK, verschiedene Basare, Kinder- und Erwachsenenfasching, Kinoveranstaltungen, kulturelle Veranstaltungen, Dorffrühschoppen und die Seniorenweihnachtsfeier, zählt Bensch auf. Das Gremium habe sich deshalb parteiübergreifend für die Unterstützung eines zeitnahen Neubaus entschieden.

Auch die Bürgermeisterin ist sich sicher, dass der Saal „gebraucht wird“. Ein Neubau habe aber auch noch andere Vorteile. So sei diese Variante investiv und würde damit den Haushalt der Stadt über einen langen Zeitraum mit geringen Beträgen belasten. Außerdem würde die moderne Bauweise energetisch besser ausfallen als ein sanierter Altbau und damit Energiekosten einsparen.

Riss war beim Kauf der Immobilie schon da

Welche Kosten konkret auf die Stadt zukommen würden, dazu wollte Harms noch keine Stellung nehmen und damit nicht den Beratungen in den Ratsgremien vorgreifen. Realistisch ist aber wohl, dass sie – inklusive der Abrisskosten – eine niedrige siebenstellige Summe erreichen können.

Beim Kauf der Immobilie ist der Riss im Giebel bereits bekannt gewesen, räumt Cord Hennies, Teamleiter Gebäudewirtschaft bei der Stadt Ronnenberg, ein. Ursächlich sei wohl eine nachträgliche Senkung des Fundaments oder ein defektes Fallrohr. Die Bürgermeisterin erklärt, dass die Begutachtung des Saals seinerzeit nicht im Fokus der städtischen Mitarbeiter lag. „Wir haben uns damals voll auf die Unterbringung von Geflüchteten konzentriert“, erklärt sie. Und dafür waren vor allem die Fremdenzimmer und sanitären Einrichtungen des ehemaligen Gasthauses Lüerßen wichtig. Man sei mit „einer anderen Brille“ durchgegangen.

Im Zuge der genauen Untersuchung des Risses sei nun auch das Dachtragwerk begutachtet worden. Dazu musste unter anderem die Decke geöffnet werden, erklärt Hennies. Die dabei entdeckten Schäden führten letztlich zur Sperrung des Gebäudeteils.

Von Uwe Kranz