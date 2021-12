Ronnenberg

Für die Träger von Kinder-Betreuungseinrichtungen macht sich die Not derzeit von zwei Seiten bemerkbar: Neben dem Infektionsschutz gegen das Coronavirus, der in den Einrichtungen fortlaufend gewährleistet werden muss, sieht sich die Ronnenberger Verwaltung auch einem andauernden Personalmangel bei den Erziehern und Erzieherinnen ausgesetzt. Da die Stadt außer zwei Einrichtungen alle anderen in eigener Trägerschaft betreibt, müssen immer wieder neue Lösungen gefunden werden.

In den vergangenen Monaten ist es bislang nur einmal – Ende November in der Kita Weetzen I – zu einer coronabedingten Schließung gekommen. Bürgermeister Marlo Kratzke verweist auf ein neues Sicherheitskonzept, mit dem die Stadt weitere Maßnahmen dieser Art möglichst verhindern möchte. Auch weiterhin wird es für die Mehrzahl der Vorschulkinder kein Impfangebot geben. Erst ab fünf Jahren soll dies künftig möglich sein.

Neben kostenlosen Tests für die Kinder stellt die Stadt Ronnenberg deshalb auch ihren Mitarbeitern Tests zur Verfügung – auch ein exklusives Impfangebot für die Mitarbeiter habe es gegeben, erklärt der Bürgermeister.

Noch keine Schließungen von Einrichtungen aus Personalmangel

Allein für den Betrieb der Kitas ist allerdings der Personalmangel genauso bedrohlich. Der Arbeitsmarkt sei derzeit nicht der rosigste, berichtet Fachbereichsleiter Kai Roegglen. Es sei zwar noch nicht zu Schließungen ganzer Einrichtungen gekommen, aber schon häufiger sei es notwendig gewesen, an die Improvisationsfähigkeit der Eltern zu appellieren. Zum Beispiel wenn ein Frühdienst nicht gewährleistet sei oder wegen des kurzfristigen Ausfalls von Mitarbeitern zwei Gruppen zusammengelegt werden müssten. „Dann müssen wir die Eltern anrufen und fragen, wer die Betreuung seiner Kinder anders hinbekommt“, sagt er. Grundsätzlich regeln diese Aufgabe die Mitarbeiter der Kitas aber selbst.

Die Stadt setzt in der Personalknappheit jetzt aber zunehmend auch auf den Einsatz von Mitarbeitern, die sich eigentlich bereits im Ruhestand befinden. Diese sollten im Springerdienst fungieren, sagt Kratzke. Für eine Reaktivierung infrage kämen vor allem diejenigen Mitarbeiter, die erst kürzlich in den Ruhestand eingetreten sind, erläutert Roegglen. In Absprache mit den Einrichtungen sollen dann entsprechende Lösungen gefunden werden.

„Ich hoffe, dass wir auf diese Weise über den Winter kommen“

Neben dem Werben um neue Mitarbeiter, etwa durch den Einsatz einer Drittkraft in allen Gruppen, und den Einsatz von Zeitarbeitskräften sei dies ein weiterer Versuch vor allem die Monate mit erhöhten Krankheitsfällen – abseits der Corona-Pandemie – ohne Schließungen zu überbrücken. „Das kann man nie 100-prozentig verhindern“, sagt Kratzke. „Ich hoffe aber, dass wir auf diese Weise über den Winter kommen.“

