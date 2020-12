Ronnenberg

Mit großem Lob für die geleistete Arbeit haben die Politiker im Ronnenberger Rat die Anstrengungen im Fachbereich 3 der Verwaltung die Fortschreibung des Natur- und Landschaftsplanes für die Stadt gewürdigt. Ihre Zustimmung wollten die Fraktionen dem Entwurf aber dennoch nicht geben. Grund: Den Vertretern der Ronnenberger Bürger war es zu wenig, das Papier lediglich „zur Kenntnis“ zu nehmen, wie es in der Vorlage vorgeschlagen wurde. Sie forderten zunächst eine öffentliche Diskussion über den Inhalt und die vorgeschlagenen Maßnahmen.

Naturschutz wird auf ein neues Level gehoben

Namentlich Fachbereichsleiter Wolfgang Zehler und Teamleiterin Andrea Unterricker wurden für ihren Einsatz und den enormen Arbeitseinsatz zur Erstellung des Planes gelobt. Die Fortschreibung des Natur- und Landschaftsplanes schließe eine große Lücke im Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für Ronnenberg, meinte Jens Williges (Grüne), der sich während der jüngsten Ratssitzung länger zu diesem Thema äußerte. Der Plan sei geeignet, den Naturschutz in Ronnenberg „auf ein neues Level zu heben“, sagte er.

Der Knackpunkt: Die Öffentlichkeit war an der Ausarbeitung des Papiers nicht beteiligt. Zwei Workshops, besetzt unter anderem mit Grundbesitzern, Vertretern von Behörden und Naturschutzverbänden hatten im vergangenen Jahr die Grundlage für die Fortschreibung des Natur- und Landschaftsplans gelegt. Spätestens beim zweiten Treffen hätten aber auch Mitglieder des Fachausschusses für Stadtentwicklung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz beteiligt werden müssen, monierte Williges. Auch Paul Krause ( SPD) und der parteilose Carsten Mauritz, der der Gruppe 2 mit CDU, Freien Wählern und FDP angehört, hielten in ihren Beiträgen die Beteiligung der politischen Gremien der Stadt für wichtig.

Maßnahmen dienen nicht zum Erreichen des Hauptziels

Die Politiker hatten zum Teil auch konkrete Kritik anzubringen. So weist der Natur- und Landschaftsplan einen Biotopverbund als ein wichtiges Ziel aus. Dieser zielt laut Entwurf darauf ab, Populationen von Tierarten zu vernetzen, um einen Austausch von Individuen unterschiedlicher Populationen zu gewährleisten und damit die Artenvielfalt zu sichern. Dazu müssten unter anderem Verbindungen zwischen den einzelnen Rückzugsgebieten der Tiere geschaffen werden. Aber nur eine der insgesamt 18 im Plan vorgeschlagenen konkreten Maßnahmen sei tauglich, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, meint Williges. Der Maßnahmenkatalog müsse nicht zuletzt deshalb im Ausschuss diskutiert werden.

Neben weiteren Kritikpunkten sind Steckbriefe zu Siedlungsgebieten, die ebenfalls Inhalt des Papiers sind, nicht mehr aktuell oder weisen Lücken auf. Beispielsweise wird für Ihme-Roloven nur das mögliche Baugebiet Hiddestorfer Straße, nicht aber das an der Hohefeldstraße beschrieben, obwohl beide aktuell Thema in der ISEK-Kommission sind. Andererseits fehlten Maßnahmen, die längst beschlossen seien, wie Thomas Bensch ( SPD) anhand eines bereits zum Teil umgesetzten Rundwanderweges zur Naherholung aufzeigte.

Sondersitzung befasst sich nur mit einem Thema

Verständnis zeigten die Politiker für die Eile der Verwaltung. Letztlich sollten 20.000 Euro für erste Vorhaben aus dem Programm noch rechtzeitig in den Haushalt für 2021 eingeplant werden können. Mit der Besprechung des Planes im Ausschuss wolle man diese Maßnahmen auch nicht ausbremsen, hieß es einhellig aus den Fraktionen. Vielleicht gelinge es ja auch noch, den Natur- und Landschaftsplan rechtzeitig zu beschließen. Die Verwaltung hat kurzfristig eine Sondersitzung des Ausschusses allein zu diesem Thema für Mittwoch, 9. Dezember, um 17 Uhr in der Aula der Marie-Curie-Schule in Empelde anberaumt.

