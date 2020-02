Empelde

Während der Jahresversammlung des Mandolinen- und Gitarrenorchesters (MGO) Empelde hat Vorsitzender Friedrich Engelmann vor allem die erfolgreiche Teilnahme von sechs Mandolinen- und Gitarrenschülern am Wettbewerb Jugend musiziert sowie die Weiterleitung des Hauptorchesters zum Deutschen Orchesterwettbewerb zu den Höhepunkten gezählt.

Engelmann selbst wurde zu Beginn des Jahres von der Region Hannover für sein langjähriges Engagement im Ehrenamt ausgezeichnet. Auch die Vereinsmitglieder dankten ihm für die geleistete Arbeit und wählten ihn erneut zum Vorsitzenden und musikalischen Leiter.

Verein muss Mitgliederrückgang verschmerzen

Dieser betonte, sein Dank gehe an jeden, der sich in irgendeiner Weise im Verein engagiert und mithilft. Wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit ist, werde immer wieder vor allem beim Blick auf die Nachwuchsförderung deutlich. So sind trotz eines Mitgliederrückgangs, den das MGO im Jahr 2019 verschmerzen musste, weiterhin mehr als 40 Kinder und Jugendliche bei den MGO Kids und im Jugendzupforchester aktiv. Die MGO Kids stehen derzeit unter der Leitung von Laura und Conni Engelmann.

Gemeinsames Konzert im Juni auf dem Waldberg

Während der Jahresversammlung erhielten die passiven Mitglieder Kerstin Weigel (10 Jahre), Klaus-Dieter Baacke und Herbert Nolting (beide 25 Jahre) für ihre langjährige Treue und den über lange Zeit aktiven Einsatz im Orchester Ehrungen.

Friedrich Engelmann (Zweiter von rechts) ehrt Klaus-Dieter Baacke (von links), Kerstin Weigel und Herbert Nolting. Quelle: privat

Auch für das Jahr 2020 stehen schon wieder zahlreiche Termine für die verschiedenen Orchester des Vereins fest. Neben den Probenwochenenden für die MGO Kids und das JZO zählen die Verantwortlichen die Teilnahme am Deutschen Orchesterwettbewerb sowie das gemeinsame Konzert am 20. Juni auf der Waldbühne in Empelde zu den Höhepunkten.

In finanzieller Hinsicht gab es bereits vor der Versammlung Erfreuliches zu berichten: Aus dem Reinerlös des Gewinnsparens erhielt das MGO 1000 Euro von der Hannoverschen Volksbank.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz