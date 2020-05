Ronnenberg

Ronnenberg soll blühen. In Zusammenarbeit mit Bürgern, Naturschutzverbänden und der Landwirtschaft hat die Stadtverwaltung ihre Aktivitäten zum Artenschutz ausgeweitet und weitere Blühflächen für Insekten angelegt. Außerdem werden weitere der beliebten Päckchen mit regionalem Saatgut für private Gärten verteilt. Die erste Auflage war schnell vergriffen.

Die Aktion der Verwaltung in verschiedenen Ortsteilen erfährt viel Unterstützung. So konnten jetzt – nachdem Landwirt Hermann Voges die ausgesuchten städtischen Flächen durch Fräsen vorbereitet hatte – die Blühmischungen eingesät werden. Dabei brachte sich mit Fritz Baumgarte ebenfalls ein ortsansässiger Landwirt ein. Erstmals entstand auch auf dem Friedhof Vörie eine große Blühfläche, angelegt von der Friedhofsgärtnerfirma Gehrke.

Anzeige

Erste Erfolge werden in Ihme-Roloven erwartet

In Benthe übernahmen Gerhard Felchner und Rüdiger Rode vom Grünen Hahn der Kirchengemeinde Benthe die Aussaat auf der Hochzeitswiese am Waldrand. Auch der Nabu Ronnenberg legt jedes Jahr Blühflächen an. In diesem Jahr sind es allein hier 36.000 Quadratmeter. Laut dem Vorsitzenden Rainer Tubbe sind schon bald erste Blühergebnisse an der Ranesstraße zu bewundern.

Weitere HAZ+ Artikel

Insgesamt sieben unterschiedliche und insektenfreundliche Blühmischungen aus regionalem Saatgut hat die Stadt Ronnenberg in diesem Jahr in den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Benthe, Weetzen und Vörie ausbringen lassen. „Ziel ist es, dabei festzustellen, welche Blühmischungen das beste Ergebnis auf den heimischen Lössböden erbringen und mit diesen Erfahrungen dann in den kommenden Jahren weitere Blühflächen anzulegen“, erklärt Andrea Unterricker vom Team Umwelt der Stadtverwaltung. Auch die politischen Gremien unterstützen die Pflanzungen. Sie sind Bestandteil des im Dezember 2019 beschlossenen Klimaschutzaktionsprogramms der Stadt.

„Seit vielen Jahren sind auch die Ronnenberger Landwirte sehr aktiv und nehmen an verschiedenen Blühflächenprogrammen, zum Beispiel am Biodiversitätsprojekt von Region Hannover, Landvolk Hannover und Stiftung Kulturlandpflege und an den Programmen der Jägerschaft Hannover Land teil“, sagt Unterricker. So hat Hans-Heinrich Hüper in diesem Jahr in Empelde knapp einen Hektar Blühflächen mit dem Biodiversitätsprojekt angelegt.

Weitere Saatguttüten werden verteilt

Karl-Heinz Behrens legte in Benthe auf zwei Ackerflächen 20.000 Quadratmetern Blühflächen mit dem Saatgut Bienenweide der Jägerschaft Hannover Land an. Bereits seit 17 Jahren bemüht sich der Ronnenberger Gemüsebauer Hermann Voges um kleinere und größere Blühflächen. In diesem Jahr sind es rund 18.000 Quadratmeter.

Hermann Haller, Vorsitzender des Realverband Ronnenberg, hat auf eigenen Ackerflächen Wegen der Vereinigung etwa 32.000 Quadratmeter mit einer Bienenmischung und einer Wildackermischung versehen. Dazu kommen 19.400 Quadratmeter von Christoph Burchard in Weetzen und Linderte sowie rund 6800 Quadratmeter eigene Flächen von Fritz Baumgarte in Linderte.

„Viele andere Bürger machen in ihren privaten Gärten ebenfalls mit und warten nun auf den lang ersehnten Regen, damit sich die Blütenpracht entwickeln kann“, sagt Unterricker. Die Stadtverwaltung hatte bereits im April über 700 Päckchen mit regionalem Saatgut an Bürger für die Verwendung in heimischen Gärten verschenkt. Aufgrund der großen Nachfrage, werden nun weitere 500 Saatguttütchen in den Bürgerbüro in Empelde und Ronnenberg ausgegeben.

Lesen Sie auch

Von Uwe Kranz